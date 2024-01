Neues Xiaomi Budget-Flaggschiff mit Buds und Tarif irre günstig!

In der MediaMarkt-Tarifwelt ist ein spannendes Angebot zum neuen Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ aufgetaucht. Das Budget-Smartphone mit 200-MP-Hauptkamera und MediaTek-Prozessor kostet Euch hier derzeit in Verbindung mit einem Handyvertrag von o2 nur 19,99 Euro monatlich. Als Zugabe gibt es noch die In-Ear-Kopfhörer Redmi Buds 5 Pro. Ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.