In der Tarifwelt von MediaMarkt tummeln sich haufenweise spannende Angebote. Eines davon betrifft die 512-GB-Variante des Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, das Ihr gerade für 9,99 Euro monatlich bestellen könnt. Mit im Tarif-Bundle ist auch ein Handyvertrag im o2-Netz. Warum sich dieses Angebot lohnt und welche Kosten Euch sonst noch erwarten, verrät unser Tarif-Check.

Mit dem Redmi Note 13 hat Xiaomi Anfang des Jahres seine neuen Mittelklasse-Smartphones auf den Markt gebracht. Hier erhaltet Ihr richtig viel Handy für wenig Geld, müsst aber auch über das ein oder andere Problemchen hinwegsehen. Eine klassische Mittelklasse-Reihe also. Das Top-Modell, das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, gibt es jetzt bei MediaMarkt zusammen mit einem Handyvertrag in einem spannenden Tarif-Deal für gerade einmal 9,99 Euro monatlich.

Das beste Smartphone unter 500 Euro?

Beim Xiaomi-Smartphone (Bestenliste) fällt direkt das schöne 120-Hz-OLED-Display ins Auge. Es ist zudem nach IP68-zertffiziert und wirklich hochwertig verarbeitet. Die starke 200-MP-Hauptkamera macht am Tag und in der Nacht richtig gute Fotos. Allerdings sind die 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und der 2-MP-Makro-Sensor eine leichte Enttäuschung im Vergleich dazu. Ebenfalls negativ ist, dass Ihr Euch mit massenhaft Bloatware rumschlagen müsst und der Speicher nicht durch eine microSD erweitert werden kann.

Vor allem die Hauptkamera im Redmi Note 13 Pro+ weiß zu überzeugen. / © nextpit

Da Ihr hier jedoch die Speicherkonfiguration aus 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher des MediaTek Dimensity 7200 Ultra bekommt, sollte dies auch nicht unbedingt notwendig sein. Der Hersteller verspricht Euch zudem drei Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitspatches. Leider basiert das Redmi auf MIUI 14 und nicht, wie erhofft, auf dem neuen HyperOS. Dafür ist der Akku mit 5.000 mAh und einer Schnellladefunktion mit 120 W wieder einmal mehr als überzeugend.

Ist es das beste Smartphone für weniger als 500 Euro? Schwierig zu sagen. Es ist zumindest gut genug, dass es in unserem 500-Euro-Vergleich eine Empfehlung von nextpit erhalten hat. Möchtet Ihr Euch selbst ein Bild machen, lest am besten unseren Test zum Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von MediaMarkt?

Ich schließt hier, wie bereits erwähnt, einen Handyvertrag im o2-Netz ab. Dabei stehen Euch 4 GB Datenvolumen, eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s und das 4G-Netz des Providers zur Verfügung. Über die Mindestlaufzeit von zwei Jahren zahlt Ihr monatlich 9,99 Euro, sowie einmalig 79 Euro für das Smartphone und 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr. Versandkosten oder einen Wechselbonus gibt es hier nicht.

o2 Basic 10 Datenvolumen 4 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € Einmalige Kosten (mit Altgerät) 118,99 € Gesamtkosten 358,75 € Reguläre Gerätekosten 369,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,43 € Zum Angebot*

Bei MediaMarkt zahlt Ihr insgesamt 358,75 Euro. Das Smartphone kostet Euch jedoch mindestens 369 Euro im Netz. Dadurch spart Ihr hier effektiv 43 Cent monatlich. Klingt nicht nach viel Geld, bedeutet aber auch, dass Ihr hier effektiv nichts für den Handyvertrag zusätzlich zahlen müsst.

Das Angebot lohnt sich also. Allerdings nur dann, wenn Ihr ohnehin nicht viel Datenvolumen verbraucht und auf 5G verzichten könnt. Solltet Ihr den Tarif lieber zur Finanzierung des Smartphones nutzen wollen, empfiehlt sich ein Blick in unsere o2-Tarifübersicht, um sich nach einer Alternative umzuschauen. Insgesamt handelt es sich hier jedoch um ein wirklich spannendes Angebot zu einem der besten Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!