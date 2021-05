NextPit Foto-Wettbewerb: Euer bestes Handyfoto im Mai – jetzt mitmachen!

Der Mai bringt Sonnenschein und somit perfekte Voraussetzungen für gute Handyfotos! Aus diesem Grund starten wir unseren NextPit Foto-Wettbewerb und wollen Eure besten Bilder sehen. Das spannende dabei: Der Wettbewerb startet neben Deutschland auch in Frankreich, den USA, Indien und Brasilien!

So ein paar Mal ist die Sonne in diesem Jahr schon durch den grauen Berliner Himmel gebrochen. Geht es Euch dabei wir mir, seid Ihr eventuell auch schon mit dem Handy oder Eurer Kamera herausgerannt und habt Fotos aufgenommen. Zeit, dass Eure Ergebnisse dabei nicht nur im Handyspeicher oder auf Eurer Cloud versauern.

NextPits Foto-Wettbewerb: So könnt Ihr teilnehmen

Einsendeschluss: 31. Mai

Teilnahmebedingungen: Eigene Bilder – mit dem Smartphone aufgenommen

Einschränkungen: Keine pornografischen Inhalte, keine Gewalt, keine Bilder von Dritten ohne Einverständnis

Den ganzen Mai über habt Ihr also Zeit, ein passendes Bild mit dem Smartphone aufzunehmen. Seid Ihr zufrieden und wollt Euer potenzielles Gewinnerfoto einsenden, könnt Ihr das ganz bequem über unser Forum tun. Hierzu gibt es in jedem Land Foren-Threads, in denen Ihr Euer Foto hochladen könnt. Wichtig: Bitte immer auch Euer Handy nennen!

Zum Einsendeschluss am 31. Mai werden wir unter allen eingesendeten Bildern zehn Stück auswählen und diese in unserer Umfrage der Woche vor das Schwurgericht stellen. Bedeutet, am Ende entscheidet Ihr, welches internationale Foto gewonnen hat!

Gibt's was zu gewinnen?

Im Fokus unseres Foto-Wettbewerbs sollen natürlich die Fotos stehen! Daher wird das Gewinnerbild auf allen NextPit-Domains zur Schau gestellt und auch auf unseren Instagram-Kanälen sowie auf Facebook werdet Ihr als Gewinner Euer Bild sehen.

Schon einmal folgen? Hier findet Ihr NextPit auf Instagram

Zusätzlich gibt es ein kleines Überraschungspaket, wenn Euer Foto es tatsächlich auf den ersten Platz schafft! Was da genau drin ist, verraten wir natürlich noch nicht. Darüber hinaus seid Ihr eingeladen, Euch mit der NextPit-Community auszutauschen und in Verbindung zu treten. Sicher gibt es einige Tipps für bessere Handyfotos, mit denen Ihr beim nächsten Foto-Contest noch bessere Bilder macht. Zu guter Letzt soll das Ganze natürlich Spaß machen!