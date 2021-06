NextPits Halbzeit-Show 2021: Unsere Handy-Stars der letzten 6 Monate

Es zieht seichter Dampf über die Bühne. Plötzlich schallt Musik aus den Lautsprechern. Die ersten Schatten treten auf die Bühne und plötzlich geht das Licht an! Geblendet seid Ihr genau in der Mitte des Jahres 2021 und auch mitten in der NextPit-Halbzeit-Show. Dabei werfen wir einen Blick zurück auf die Handy-Releases 2021 und küren unsere Stars der letzten sechs Monate.

Schreibt Euch den 2. Juli doch einmal in den Kalender und klopft Euch um 12 Uhr mittags kurz auf die Schulter. In dieser fantastisch einmaligen Sekunde erreichen wir haargenau die Mitte des Jahres 2021. Diese auf nur eine Sekunde herunterdestillierte Zäsur bringt Unsicherheit und Hoffnung. Gewinne ich in Q3 oder Q4 noch im Lotto oder passiert was Schlimmes? Und viel wichtiger: Welche Smartphones kommen in diesem Jahr noch alle auf den Markt?

Die Year Progress Bar auf Twitter erreicht schon bald die Mitte! / © Year Progress Bar / Twitter

Für Handy-Enthusiasten waren die letzten sechs Monate irgendwie aufregend. Denn gefühlt hat allein Xiaomi täglich ein neues Handy vorgestellt und irgendwie scheinen sich Oppo, Realme und Co. an dieser Strategie zu orientieren. Aber gab's auch richtige Knaller?

Setlist

In unserer Halbzeit-Show lassen wir den geschulten Blick noch einmal über die letzten Monate schweifen. Dazu habe ich in der Redaktion nachgefragt, in welchem Hochleistungs-SoC Armors Pfeile in den Monaten von Januar bis Juni denn so gelandet sind. Anschließend möchte ich von Euch wissen, welche Geräte Euch in der ersten Jahreshälfte besonders zugesagt haben. Das ist auch der Grund warum dieser Artikel streng genommen eine Woche zu früh erscheint – die Ergebnisse stelle ich Euch nächste Woche vor!

Opener: Die neue Handyflut aus China

... Okay Benjamin, vermeide das Wort "Invasion" ... Fangen wir ganz sensationsgeil damit an, wo wir am meisten berichten können. Mit der Handyflut chinesischer Hersteller, die im Jahr 2021 voll und ganz auf Quantität setzten. Xiaomi hat beispielsweise in den vergangenen sechs Monaten sage und schreibe 18 Handys vorgestellt.

Wie dieser Artikel funktioniert: Dieser Artikel ist ein Rückblick auf das erste Halbjahr 2021. Interessiert Ihr Euch für ein Gerät, klickt es einfach an. Ihr landet auf unseren Geräteseiten, wo Ihr Datenblätter, Testberichte und alle Artikel zum jeweiligen Device findet.

Was der Gigakonzern vormacht, scheint auch bei Oppo, OnePlus und Realme Anklang zu finden. Denn die Differenzierung einer Smartphone-Serie in eine Handvoll weitere Geräte findet auch bei anderen Herstellern statt. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an:

Xiaomi, Redmi & Poco

Wohlgemerkt: Das sind die Geräte, die es aus China nach Europa geschafft haben. Für den heimischen Markt hat Xiaomi beispielsweise noch das Mi 11 Pro und das Mi Mix Fold vorgestellt und auch in der Note-Serie gibt's weitere Modelle. Irre, findet Ihr nicht auch?

Oppo

Während die Find-X-Serie schon immer als Trio auf der Bühne stand, hat sich Oppo in diesem Jahr auch an die Aufteilung in 5G und 4G gewagt. Das Ergebnis ist ein Mittelklasse-Quartett, das schon zum Release für Verwirrung sorgte.

Realme

Realme 8

Realme 8 Pro

Realme 8 5G

Realme GT

Realme fährt eine ähnliche Strategie, macht aber mit dem Release des Realme GT viel wieder gut. Antoine zeigte sich im Test des Realme GT durchaus begeistert und gleichzeitig schaffte es der Underdog aus China als einziger Hersteller, die Leistung des Snapdragon 888 zu zähmen. Ziemlich gut gemacht!

OnePlus

Über die "Oppofizierung" von OnePlus haben wir zuletzt sehr viel berichtet. Der Hersteller kündigte an, stärker mit seiner Schwester Oppo kooperieren zu wollen. Dabei können wir uns zukünftig auf weitere "Rebrands" wie das OnePlus Nord CE freue bzw. diese fürchten.

Weitere Modelle aus China

Nubia Redmagic 6

Nubia Redmagic 6 Pro

Nubia Redmagic 6R (Globaler Launch geplant)

Alcatel 3L (2021)

Alcatel 1S (2021)

ZTE Axon 30 Ultra

TCL 20 5G

TCL 20 SE

Vivo X60 Pro 5G

Vivo X60 Pro+ 5G

Als Handyschmiede zeigt sich China also mal wieder höchst effizient. Das liegt sicher an der chinesischen Beziehung zur Arbeit selbst (Hier empfehle ich Euch die Netflix-Doku "American Factory"), viel aber auch an der Kaufwut chinesischer Unternehmen. Denn Unternehmen gehören inzwischen ganz oder zumindest anteilig zu Großkonzernen wie BBK oder TCL. Wie sich die Herstellerlage in China genau differenziert, lest Ihr in Rubens sehr lesenswertem Lexikon der China-Hersteller.

Main-Act: Die (gefallenen) Riesen

Während die Roadies auf der Bühne die Flaggen der Volksrepublik China und die übergroßen Porträts Xi Jinpings abhängen, schleichen langsam Apple, Samsung und Co. auf die Bühne. Jede Halbzeit-Show braucht Superstars – die Bob Dylans der Musikwelt eben. Diese müssen nicht unbedingt neue Hits liefern, um aus Respekt erwähnt zu werden.

Apple

Nicht einmal "The Times They Are a-Changin’" gibt Tech-Superstar Apple zu unserer Halbzeit-Show zum Besten. Neben neuen iPads und den schicken AirTags hat Apple in diesem Jahr nicht viel vorgestellt. Auf neue iPhones dürft Ihr Euch also noch freuen. Anders sieht das bei Samsung aus!

Samsung

Mötley Crue oder doch Steely Dan? Ich weiß nicht ganz, wen Samsung in dieser Liste symbolisiert. Denn ganz in Donald Fagen-Manier hat Samsung in diesem Jahr mit der S21-Serie und einigen A-Modellen echte Hits produziert. Allerdings gab's auch eine Flut an eher unspektakulären Modellen. Diese klingen schon vom Namen eher eher wie das, was Vince Neil heutzutage auf der Bühne mit Mötley Crue produziert. Aber hört selbst!