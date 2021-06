Neues Patent: Samsung-Smartphone mit rollbarem Display und Unter-Display-Kamera

Auch Samsung beschäftigt sich mit ausrollbaren Displays in Smartphones und ein jetzt aufgetauchtes Patent verrät uns, dass in diesem Gerät auch eine Unter-Display-Kamera verbaut sein soll. NextPit stellt Euch die Pläne vor.

Neues Futter gab es für die Samsung-Anhänger:innen bereits im letzten Monat, als in einem Samsung-Display-Clip mit einer OLED-Technologie-Werkschau ein "Slidable" zu sehen war. Unser oben verlinkter Rollables-Roundup zeigt Euch auch den bisherigen Stand von Samsungs Planungen, was diese Technologie angeht.

Da überrascht es nicht, dass Samsung als Experte für flexible Displays auch bei den Rollables ein gewichtiges Wörtchen mitreden möchte, also bei Smartphones mit ausrollbarem Panel. Ein jetzt bekannt gewordenes Patent verrät uns die Pläne Samsungs. Die PDF-Datei zu diesem Patent könnt Ihr auch online begutachten.

Samsung ist ein ganz alter Hase, wenn es um innovative Display-Technologien geht. Kein Wunder, dass auch die Konkurrenz wie Apple nicht an den Koreanern vorbeikommt und in Geräten wie dem iPhone 12 Pro Max auf Samsung-Panels setzt. Auch bei den Foldables gilt Samsung nicht erst seit dem Samsung Galaxy Z Fold 2 (Test) als Innovationstreiber.

Samsung Galaxy Z Roll oder Samsung Galaxy Z Slide?

Das jetzt aufgetauchte Patent, über das die Kolleg:innen von LetsGoDigital zuerst berichteten, zeigt nun ein weiteres Slidable-Modell, welches zudem über eine unter dem Display versteckte Kamera verfügen soll. Samsung muss hier also nicht nur eine schwere Aufgabe meistern und das flexible, rollbare Display unterbringen, sondern eben auch noch die Unter-Display-Kamera implementieren.

Kamera und Fingerabdrucksensor sind versteckt, das Display kann per Slider ausgefahren werden. / © Let's Go Digital

Vergesst nicht, dass es sich hier lediglich um ein Patent handelt. Wir können also noch nicht genau absehen, ob dieses Smartphone in genau dieser Form jemals veröffentlicht wird oder wann das der Fall sein könnte. Dass die Südkoreaner aber fest damit planen, Smartphones mit ausrollbarem Display zu produzieren, sehen wir auch daran, dass sich Samsung bereits zwei Modellnamen gesichert hat: Sowohl Samsung Galaxy Z Roll als auch Samsung Galaxy Z Slide hat sich der Smartphone-Riese bereits schützen lassen.

Bevor wir tatsächlich mit einem solchen "Rollable" bedacht werden, wird uns Samsung zunächst einmal mit weiteren anderen Modellen mit flexiblem Display versorgen, beispielsweise mit dem Galaxy Z Fold 3. Aber wir dürfen gespannt in die Zukunft blicken und darauf, wer nach LGs Rollable-Absage als erster tatsächlich mit so einem rollbaren Display auf den Markt drängt. Neben Samsung schmeißen ja auch Unternehmen wie Xiaomi oder Oppo ihren Hut in den Ring.

Ihr könnt Euch jedenfalls sicher sein, dass Euch NextPit auf dem Laufenden hält, was Samsung im speziellen als auch Smartphone-Hersteller im allgemeinen in diesem Bereich auf die Beine stellen werden. Wie sind Eure Gedanken dazu? Freut Ihr Euch auf solche Devices, oder seid Ihr schon bei den Foldables skeptisch? Schreibt es uns gern in die Kommentare!