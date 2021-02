LG äußert sich offiziell: Wird das LG Rollable gecancelt?

Wird LG seine Pläne für das bei der CES gezeigte LG Rollable weiterverfolgen? Das ist die Frage, die alle beschäftigt, nachdem es in den letzten 24 Stunden mehrere widersprüchliche Berichte über die Zukunft dieses viel diskutierten Geräts mit ausrollbarem Display gab.

Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht gab ein LG-Sprecher gegenüber The Verge eine Stellungnahme ab, in der er behauptete, dass das Projekt der Smartphones mit rollbaren Displays noch nicht abgeschlossen sei: "Ich kann entschieden dementieren, dass irgendeine derartige Entscheidung über zukünftige mobile Produkte bereits getroffen wurde", wurde der LG-Sprecher zitiert. Es ist jedoch zumindest mal erwähnenswert, dass das Unternehmen derartige Behauptungen nicht über eine Presseerklärung dementiert hat.

Erst am Montag, den 22. Februar, berichtete die große südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap, dass LG die Zulieferer für sein Smartphone mit rollbarem Display kontaktiert hat, um alle Arbeiten auf Eis zu legen. Nach Angaben der Agentur befand sich auf der Liste der Zulieferer, die zur Einstellung der Produktion aufgefordert wurden, auch BOE – jene chinesische Firma, die AMOLED-Panels für viele Smartphone-Marken herstellt. Weiter heißt es in diesem Bericht, dass einige der Zulieferer erwägen, von LG eine Entschädigung für die bereits geleistete Arbeit zu verlangen.

Kurz nachdem LG das Rollable auf der CES vorgestellt hatte, gab es bereits Gerüchte darüber, dass LG angeblich den Verkauf bzw. die Schließung seiner Handy-Sparte in Erwägung zieht. LG reagierte schnell auf diese Behauptungen und erklärte damals, dass es keine Pläne gäbe, die Smartphone-Sparte aufzugeben – nur um ein paar Tage später eine 360-Grad-Drehung zu vollziehen und kleinlaut einzuräumen, dass man tatsächlich einen Verkauf in Erwägung ziehe und eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen sei.

Zu diesem Zeitpunkt wissen wir also nicht wirklich, ob LG tatsächlich mit den Rollables weitermachen wird. Was denkt Ihr denn, wie es weitergeht? Sagt es uns in den Kommentaren.