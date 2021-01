LG: Neue Diskussionen um den Ausstieg aus der Handy-Branche

Während sich der Januar 2021 dem Ende zuneigt, verdichten sich die Gerüchte darüber, dass LG seine Handysparte verkaufen möchte. Auslöser hierfür war ein Memo des LG-Chefs Kwon Bong-Seok, doch dingfest scheint dieser Plan noch keineswegs zu sein. Denn neben dem Verkauf des Smartphone-Business stehen auch ein vollständiger Ausstieg ohne Verkauf oder eine Verkleinerung der Abteilung zur Diskussion. Von den betroffenen Mitarbeitern wolle man sich laut dem ursprünglichen Memo aber nicht trennen; die Arbeitsplätze seien weiterhin sicher.

LG bestätigte gegenüber The Verge die Echtheit des Memos vom 20. Januar. Gleichzeitig merkte man jedoch an, dass man noch keine finale Entscheidung getroffen habe. "Das Management von LG Electronics ist bestrebt, alle erforderlichen Entscheidungen zu treffen, um die Herausforderungen des Mobilfunkgeschäfts im Jahr 2021 zu lösen", so ein Unternehmenssprecher.

LG-CEO: "Zeit, ein kühles Urteil zu treffen"

Als Grund für den möglichen Abschied nennt der LG-CEO den harten Konkurrenzkampf: "Da der Wettbewerb auf dem Weltmarkt für mobile Geräte immer härter wird, ist es für LG an der Zeit, ein kühles Urteil zu fällen und die beste Wahl zu treffen. Das Unternehmen erwägt alle möglichen Maßnahmen, einschließlich Verkauf, Verlassen und Verkleinerung des Smartphone-Geschäfts."

Schon im Dezember 2020 gab es Berichte von Reuters, laut denen das Unternehmen zumindest ein Outsourcing der Low-End- und Mittelklasse-Smartphones plane. Eine weitere Meldung über das Verlassen des Smartphone-Geschäfts hatte LG gegenüber Android Police in der vergangenen Woche noch vehement dementiert.

Offizielle Ankündigung möglicherweise am 26. Januar

LG hat in den vergangenen fünf Jahren Verluste in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar verzeichnet. In einem mittlerweile gelöschten Artikel von TheElec war die Rede davon, dass man am 26. Januar 2021 eine offizielle Ankündigung machen werde.

Die Zukunft des LG Rollable ist derzeit ungewiss / © LG

Erst dann werden wir möglicherweise erfahren, wie es um die Zukunft der LG-Smartphones steht. Dazu gehören nicht nur erst jüngst präsentierte Geräte wie das LG Rollable, sondern auch der zukünftige Support für bereits verkaufte Smartphones sowie die weiteren Geräte aus LGs Explore-Project, zu dem unter anderem das LG Wing gehört.

LG Display stoppt LCD-Produktion

Neben den Berichten zum Ende der eigenen Smartphone-Produktion, meldete TheElec gestern das Ende der LCD-Fertigung durch LG Display. Die Produktion für Apples iPhone wurde angeblich bereits im dritten Quartal 2020 gestoppt. Der Bau von Smartphone-LCDs für andere Hersteller endete daraufhin im vierten Quartal. Die Fertigungsanlagen sollen nun zur Produktion von Displays für den Automobilbereich genutzt werden.