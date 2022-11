Nintendo Switch am Black Friday: OLED-Modell für 313 Euro!

Als alter Black-Friday-Hase weiß ich: die Nintendo Switch ist am Schnäppchentag besonders beliebt. Dabei habe ich Euch ein gutes Angebot für das leistungsstärkere OLED-Modell herausgesucht. Beim Online-Marktplatz eBay sichert Ihr Euch die tragbare Spielekonsole für nur 313 Euro. Möglich macht's ein Rabatt-Code, der 20 Euro vom Aktionspreis abzieht.

Die OLED-Switch kostete zur Einführung stolze 500 Euro! Im Rahmen des Black Fridays fällt der Preis deutlich und pendelt sich bei 313 Euro ein. Zwar gab es in der Vergangenheit schon vergleichbare Angebote, der Deal lohnt sich laut Preissuchmaschinen dennoch. Bei eBay müsst Ihr allerdings den Rabattcode "CYBER22" nutzen. Der Händler heißt "sbdirect24", hat 98 % positive Bewertungen und Ihr profitiert vom Käuferschutz.

Lohnt sich der Kauf der OLED-Switch?

Auch wenn es sich bei dem Angeboten nicht um einen Tiefstpreis handelt, ist der Kauf der OLED-Variante der Switch empfehlenswert. Denn das Modell bietet ein deutlich besseres Display das, wie der Name bereits verrät, auf OLED statt LCD Technologie setzt. Die Anzeige misst 7 Zoll in einem breiten Format – dadurch ist die Konsole schön handlich und portabel. Gleichzeitig kommt die OLED-Variante in einem schickeren Design mit weißer Farbvariante.

Da das Nachfolgemodell noch immer auf sich warten lässt, könnt Ihr mit der OLED-Variante auf denselben Spielekatalog zurückgreifen. Ihr habt also Zugriff auf hunderte Titel, die Ihr zu Hause am Fernseher sowie unterwegs im Zug spielen könnt. Zum Zuhause-Zocken liegt der Switch eine Docking-Station bei, mit der Ihr die Konsole mit dem Fernseher verbinden könnt.

Hier findet sich ein weiterer Vorteil der OLED-Switch: sie verfügt über eine neue Docking-Station mit integriertem LAN-Anschluss. Liegt in Eurem Heimkino also Ethernet, könnt Ihr die Konsole einfach kabellos verbinden.

Sobald wir weitere Angebote für die Switch am Black Friday finden, lassen wir es Euch direkt wissen!