Nothing Ear (1): So verfolgt Ihr den Launch der Unsichtbar-Kopfhörer

Mit den Nothing Ear (1) steht heute, am 27. Juli, ein spannender Produkt-Launch an. Carl Pei's Start-Up Nothing wird dabei True-Wireless-Kopfhörer vorstellen, die mit Ambient Computing glänzen sollen. Dabei soll Technik im Alltag in den Hintergrund rücken. Bevor das geschieht, zeigt NextPit Euch aber noch den Weg zum Live-Stream.

Nach unzähligen Teasern und Vorab-Ankündigungen wird Nothing heute sein erstes Produkt vorstellen. Das Start-Up des OnePlus-Gründers Carl Pei wird die "Ear (1)" genannten True-Wireless-Kopfhörer heute, am 27. Juli 2021, um 15 Uhr per Live-Stream vorstellen. Einfach einschalten könnt Ihr auf YouTube:

Alternativ wird Nothing den Live-Stream auch auf seiner offiziellen Homepage zur Verfügung stellen. Die Produktvorstellung wird unter dem Motto "Sound of Change" stattfinden und soll als Unboxing – also als Auspacken des neuen Devices – ablaufen. In den vergangenen Wochen hatte Nothing schon mehrere Teaser zum untypischen Design der Kopfhörer gemacht.

Nothing Ear (1): Durchsichtiges Design und ANC für 99 Euro

In den vergangenen Wochen hatte Nothing bereits erste Informationen und Bilder zu den neuen Kopfhörern veröffentlicht. Demnach sollen die Nothing Ear (1) sich klanglich auf dem Niveau der Apple AirPods Pro bewegen und vergleichbares ANC bieten. Von sonstigen True-Wireless-Kopfhörern sollen sich die Kopfhörer aber durch ihr Design absetzen.

Denn die Nothing Ear (1) sind durchsichtig und sollen so im Ohr des Trägers verschwinden. Schon bei der ersten Vorstellung des neuen Unternehmens stellte Carl Pei die Vision vor, Technik im Alltag wieder in den Hintergrund zu rücken.

Freut Ihr Euch auf die Nothing Ear (1)? Ja, das könnte spannend werden!

Wie gut das bei den ersten Kopfhörern des Unternehmens, die zur unverbindlichen Preisempfehlung von 99 Euro verkauft werden sollen, funktioniert, werden wir bald herausfinden. Sobald wir die neuen Kopfhörer bekommen, werden wir einen Testbericht zu den Nothing Ear (1) veröffentlichen.