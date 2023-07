Hype-Handy so günstig wie: Nothing Phone (1) für 319 Euro bei Amazon!

Das Nothing Phone (1) ist das wohl beste Midrange-Smartphone des letzten Jahres – und steht zu Recht zusammen mit dem Pixel 7a ganz vorne in unserer Bestenliste der besten Smartphones bis 500 Euro. Aktuell bekommen Amazon-Prime-Mitglieder das tolle Smartphone für 319 Euro – so günstig gab's das Ding noch nie!

Nothing Phone (1) bei Amazon derzeit für 319 Euro erhältlich

Im nextpit-Test erreicht das Nothing Phone (1) 4,5 von 5 Sterne

Das Besondere ist das Glyph-Interface auf der Rückseite – siehe Video