Samsung Galaxy Watch 4: Blutdruck messen für nur 115 Euro!

Samsung Galaxy Watch 4 für 115 Euro im "Amazon Prime Day"-Angebot

Ben gab der Smartwatch stolze 4 Sterne in seinem "Samsung Galaxy Watch 4"-Test

Das Angebot gilt für die 40 mm große Bluetooth-Version in den Farben Rose, Schwarz und Weiß

Die Samsung Galaxy Watch 4 gehört mit unserer Test-Bewertung mit vier von fünf Sternen zu einer der besten Smartwatches am Markt. Ben hat in seinem Review besonders das sehr gute AMOLED-Display und die vielen Funktionen, wie die Analyse von EKG, Puls, Pulsoximeter, Blutdruck und der Körperzusammensetzung gefallen.

Nur ganz wenige Exemplare der smarten Uhren bieten zusätzlich zu dem tracken der Herzfrequenz auch die Option durch ein EKG euren Blutdruck zu analysieren. Die Samsung Galaxy Watch 4 war Ende 2021 einer der ersten Smartwatches. Obendrein arbeitet auf dieser Watch die One-UI-Watch-Benutzeroberfläche auf Basis von WearOS by Google (und Samsung) und nicht mehr TizenOS. Das bedeutet, Ihr habt den direkten Zugriff auf den Google Play Store und seine nahezu unendliche App-Auswahl.

Durch WearOS erhält die Samsung Galaxy Watch 4 auch Zugang zum Google Play Store. / © NextPit

Hier wird intern schon Wear OS in der Version 4.0 auf der Google Pixel Watch getestet, welches dann auch in Kürze unser heutiges Angebot erreichen sollte. Die Samsung Galaxy Watch 4 ist in den Größen 40 und 44 mm erhältlich, jedoch in ausschließlich in der kleineren Variante im Prime-Day-Angebot.

Die 40,4 x 39,3 x 9,8 mm große und 25,9 g leichte Smartwatch bietet auf Ihrem 1,2 Zoll großem Super-AMOLED-Display eine Auflösung von 396 x 396 px. Die drehbare Lünette wurde digitalisiert, um geschmeidig durch die 13 Informationsbildschirme (Kacheln) zu scrollen. Zu den Key-Features gehören der Empfang von GPS-Daten, ein digitaler Kompass, ein Pulsoximeter, ein Pulsmesser, ein digitales EKG, ein Bioimpedanzsensor für die Analyse Eurer Körperzusammensetzung und ein Blutdrucksensor. Nicht vergessen wollen wir das Mikrofon samt Lautsprecher für ein- und ausgehende Anrufe und ein verbauter NFC-Chip für digitales Bezahlen.

Die Samsung Galaxy Watch 4 bei ihrem täglichen Ladevorgang. / © NextPit

Zu guter Letzt wollen wir aber auch nicht verheimlichen, dass aufgrund des 247 mAh schwachen Akkus, die Samsung Galaxy Watch 4 über Nacht auf den Ladepuck gehört.

