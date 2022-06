Nothing Phone (1) gezeigt: Leuchtstreifen und transparente Rückseite

Nothing gewährt uns einige Wochen vor der offiziellen Enthüllung Einblicke in das Design seines ersten Smartphones, dem Nothing Phone (1). Ein einzelnes Foto zeigt die gesamte Rückseite des Geräts, was endlich das ausgefallene transparente Glas bestätigt, das bereits vor einigen Monaten erwähnt wurde.

Das Unternehmen hat uns das Design des Nothing Phone (1) verraten.

Die Rückseite des Geräts kommt mit transparentem Glas und Dual-Kamera.

Es sind mehrere Leuchtstreifen zu sehen, die dem Logo des Unternehmens ähneln.