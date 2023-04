Nur für kurze Zeit: Aktionswochen bei handyvertrag.de

Konntet Ihr Euch ein neues Smartphone zu einem günstigen Preis ergattern, braucht aber noch einen passenden Mobilfunktarif, lohnt sich ein Blick in das Portfolio der verschiedenen Drillisch-Anbieter. Denn diese sind bekannt für die günstigen Discount-Tarife und bei handyvertrag.de erhaltet Ihr für kurze Zeit wirklich spannende Tarife, die nicht nur wenig kosten, sondern auch noch ordentlich Datenvolumen bieten.

Affiliate Angebot handyvertrag.de 6 GB für 5,99 Euro | 15 GB für 9,99 Euro | 20 GB für 12,99 Euro | 40 GB für 19,99 Euro

So könnt Ihr beispielsweise bei der kleinsten Variante jetzt 6 GB statt 3 GB Datenvolumen erhalten und zahlt nur noch 5,99 Euro. Wollt Ihr deutlich mehr Daten haben, könnt Ihr bis zu 40 GB erhalten und zahlt hierfür gerade einmal 19,99 Euro. Das Besondere bei diesen Tarifen ist jedoch, dass der Preis auch nach Ablauf der zweijährigen Mindestlaufzeit bestehen bleibt. Somit müsst Ihr keine Sorgen haben, dass Ihr ab dem 25. Monat plötzlich mehr zahlen müsst.

Lohnen sich die Tarife von handyvertrag.de?

Preislich sind die Tarife durchaus spannend. Zusätzlich steht Euch bei jeder Variante eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBIt/s zur Verfügung, mit der Ihr durchaus längere Zugfahrten mit Eurer Lieblingsserie überbrücken könnt. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, die Vertragslaufzeit selbst zu bestimmen. So könnt Ihr wahlweise 24 Monate wählen und zahlt hierfür 9,99 Euro in Form einer Bereitstellungsgebühr oder Ihr reduziert die Laufzeit auf einen Monat und zahlt dafür eine Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro. Alle Infos zu den Tarifen findet Ihr in unserer Tarif-Check-Tabelle.

handyvertrag.de-Übersicht Eigenschaft LTE All 3 + 3 LTE All 10 + 5 LTE All 10 + 10 LTE All 20 + 20 Netz Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica Datenvolumen 3 GB + 3 GB 10 GB + 5 GB 10 GB + 10 GB 20 GB + 20 GB Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 5G Nein Nein Nein Nein Mindestlaufzeit Wahlweise 24 Monate oder 1 Monat Wahlweise 24 Monate oder 1 Monat Wahlweise 24 Monate oder 1 Monat Wahlweise 24 Monate oder 1 Monat Monatliche Kosten 5,99 Euro 9,99 Euro 12,99 Euro 19,99 Euro Anschlussgebühr 24 Monate – 9,99 Euro

1 Monat – 19,99 Euro 24 Monate – 9,99 Euro

1 Monat – 19,99 Euro 24 Monate – 9,99 Euro

1 Monat – 19,99 Euro 24 Monate – 9,99 Euro

1 Monat – 19,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 153,75 Euro 249,75 Euro 321,75 Euro 489,75 Euro Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Seid Ihr bereit, eine höhere Anschlussgebühr zu entrichten, könnt Ihr bei allen Tarifen also eine kürzere Laufzeit wählen. Die Gesamtkosten in der Tabelle beziehen sich auf die längere Laufzeit. Wollt Ihr den Tarif nur für einen Monat nutzen, zahlt Ihr bei der günstigsten Variante bereits 25,98 Euro, was sich kaum rentiert. Dementsprechend ist gerade die längere Mindestlaufzeit wirklich spannend.

Beachtet allerdings, dass Ihr bei diesen Tarifen keinen Zugang zum 5G-Netz der Telefónica habt. Zockt Ihr zudem viel Online auf Eurem Smartphone, könnte die Bandbreite ebenfalls problematisch werden, vor allem dann, wenn diese unter Umständen nicht vollständig erreicht wird. Könnt Ihr darüber hinwegsehen, lohnen sich die Deals definitiv.

Was haltet Ihr von den Deals? Sind Discount-Tarife interessanter für Euch als Angebote der Telekom oder von o2? Lasst es uns wissen!