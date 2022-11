Nur heute: Vestel Wallbox für 299 Euro bei Media Markt!

Bei Media Markt könnten E-Auto-Besitzer:innen heute voll auf ihre Kosten kommen. Denn der Elektronikfachmarkt bietet im aktuellen Tagesdeal die Vestel Wallbox EVC04 an. Das Angebot verlangt von Euch gerade einmal 299 Euro. Bedenkt allerdings, dass bei der Anschaffung einer Wallbox zusätzliche Kosten für die Installation und Einrichtung auf Euch warten. Ob sich der Deal dennoch lohnt, verraten wir Euch in diesem Deal-Check!

Habt Ihr bereits ein Elektroauto oder überlegt Euch eines anzuschaffen? Dann solltet Ihr ebenfalls mit dem Gedanken spielen, Euch eine Wallbox zuzulegen. Die kleinen Geräte dienen als Powerstations für Euer Zuhause, wodurch Ihr nicht ständig ausrücken müsst, um das Auto aufzuladen und kostbaren Strom unnötig zu verbrauchen. Bei Media Markt könnt Ihr Euch eine solche Wallbox nun für gerade einmal 299 Euro sichern.

Die Vestel EVC04 verfügt, wie viele andere Wallboxen, über eine maximale Ladeleistung von 11 kW und einen Typ-2-Ladestecker. Als Stromzähler kommt hierbei ein MID-konformer Zähler zum Einsatz und die Autorisierung erfolgt durch RFID (Radio Frequency IDentification) mit den im Lieferumfang enthaltenen Karten. Darüber hinaus ist eine Fehlerstromerkennung bereits integriert. Sollte Euch das etwas zu viel Fachchinesisch sein, empfehle ich Euch unsere große Wallbox-Übersicht. Hier erklären wir Euch, worauf Ihr beim Kauf unbedingt achten solltet.

Lohnt sich das Wallbox-Angebot von Media Markt?

Mit der Vestel EVC04 macht Ihr grundsätzlich nichts falsch. Das nächstbeste Angebot kostet 399 Euro. In der Regel verlangen viele Anbieter rund 450 Euro für das Gerät. Was bei der Anschaffung einer Wallbox immer berücksichtigt werden muss, sind die Kosten, die noch auf Euch zu kommen. So kostet die Inbetriebnahme durch TMTkom, den Partner von Media Markt, noch einmal 740 Euro, was kein unüblicher Preis für eine solche Installation ist. Dementsprechend ist es umso besser, wenn Euch die Wallbox selbst nicht so viel kostet.

Ob die Vestel-Wallbox wirklich die Richtige Powerstation für Euch ist, obliegt natürlich Euch und den gegebenen Umständen. In der Regel ist das Gerät allerdings für alle E-Autos zulässig, die mit bis zu 11 kW geladen werden können. Durch den geeichten Stromzähler könnt Ihr zudem eine recht genaue Messung der Stromkosten vornehmen und auch die Autorisierung verläuft recht reibungslos dank einer Masterkarte und zwei User-Karten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Würdet Ihr den Service von Media Markt zur Installation nutzen oder Euch anderweitig umschauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!