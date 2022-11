Nur noch kurze Zeit – Samsung Galaxy Buds 2 Pro + 50 Euro Gutschein!

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro könnt Ihr Euch aktuell in einem speziellen Deal sichern. Ihr zahlt für die Kopfhörer bei Saturn 179 Euro, was erstmal nicht als besonders günstig scheint. Was das Angebot allerdings interessant macht, ist der 50-Euro-Gutschein, den Ihr beim Kauf dazu erhaltet. Hierfür müsst Ihr allerdings eine Bedingung erfüllen. Worum es sich dabei handelt. erfahrt Ihr in diesem Deal-Check!

Samsung Galaxy Buds Pro mit Saturn-Gutschein

Passend zum Start der Woche haben wir einen wirklich interessanten Deal für Euch aus dem Netz gefischt. Denn Ihr könnt aktuell die Samsung Galaxy Buds 2 Pro mit einem 50-Euro-Saturn-Gutschein abgreifen. Allerdings müsst Ihr die Kopfhörer dafür behalten. Das bedeutet, dass Ihr den Gutschein erst nach Ablauf der Widerrufsfrist von, in der Regel, 14 Tagen erhaltet und nicht direkt beim Kauf der Galaxy Buds. Kauft Ihr die Kopfhörer direkt im Markt, erhaltet Ihr den Gutschein direkt an der Kasse. Achtet zudem auf die verlängerte Widerrufsfrist, die bis zum 31. Dezember gilt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Buds 2 Pro Inkl. 50 Euro Saturn-Gutschein Zur Geräte-Datenbank

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro sind seit diesem Jahr erst im Handel erhältlich. Neben dem sehr guten ANC (Active Noise Cancellation) ist zudem ein 2-Wege-Lautsprechersystem mit jeweils einem Hoch- und Tieftöner in den Kopfhörern integriert. Nutzt Ihr darüber hinaus ein Samsung Smartphone, könnt Ihr 24-Bit-Sound nutzen und dürft Euch über die 360-Grad-Audio-Funktion freuen.

Die Galaxy Buds 2 Pro bieten dank überarbeitetem Design für einen besseren Halt im Ohr. / © NextPit

Der Akku nutzt 61 mAh und das Lade-Case verfügt über weitere 550 mAh, wodurch Ihr eine Laufzeit von bis zu 5 Stunden bei aktiver Musikwiedergabe mit aktiviertem ANC habt. Einen ausführlichen Test zu den Samsung Galaxy Buds 2 Pro findet Ihr natürlich ebenfalls auf NextPit.

Lohnt sich der Samsung Galaxy Buds 2 Pro Deal von Saturn?

Vorab sei gesagt, dass die Kopfhörer seit Anfang September zusehend günstiger werden. Vom Releasepreis in Höhe von 229 Euro ist nicht mehr viel übrig und so kosten die Buds aktuell rund 160 Euro. Daher ist der reine Preis von 179 Euro hier keine Empfehlung wert. Was das Angebot allerdings besonders macht, ist der 50-Euro-Gutschein von Saturn. Denn dadurch kosten Euch die Kopfhörer effektiv nur noch 129 Euro – Bestpreis für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Solltet Ihr also etwas mit dem Gutschein anfangen können, ist das Angebot wirklich einen Blick wert. Wollt Ihr Euch die Kopfhörer mit Gutschein im Handel direkt sichern, habt Ihr nur noch heute Zeit dafür. Morgen, am 8. November endet dann auch die Frist für Online-Käufe des Angebots. Den Gutschein müsst Ihr dann bis zum 14. Februar 2023 einlösen. Wollt Ihr das Angebot also wahrnehmen, müsst Ihr Euch beeilen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Könntet Ihr was mit dem Gutschein anfangen oder ist Euch der Preis dennoch zu hoch für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!