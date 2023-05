OnePlus 12: Erste technische Daten deuten Überarbeitung der Kamera-Sektion an!

Das OnePlus 11 wurde im Dezember letzten Jahres zunächst in China angekündigt und kam einige Monate später weltweit in die Verkaufsregale. Das bedeutet in der Regel, dass sein Nachfolger wie das OnePlus 12 wahrscheinlich nach demselben Zeitplan vorgestellt wird. Ein neuer Bericht bestätigt diese verrückte Vermutung und verrät gleichzeitig die wichtigsten technischen Daten des kommenden Android-Flaggschiffs.

Das OnePlus 12 soll im Dezember offiziell vorgestellt werden.

Es wird behauptet, dass das OnePlus 12 eine überarbeitete Triple-Hauptkamera erhält

Eine neue 64-MP-Periskop-Kamera soll die Telekamera ersetzen.