OnePlus 8T für 399 Euro: Lohnt sich der Handy-Deal zu Weihnachten?

Amazon bietet das OnePlus 8T aktuell für nur 399 Euro an. Wie ein Preisvergleich zeigt, ein gutes Angebot. Aber ist das Handy schon zu alt, um dieses Jahr an Weihnachten unter dem Baum zu liegen oder zaubert es noch ein Lächeln aufs Gesicht? Im Deal-Check finden wir das heraus!

Amazon hat das OnePlus 8T in LunarSilver für 399 Euro im Angebot.

Die Aktion läuft noch 4 Tage, also bis zum 20.12.2021!

Der nächstbeste Preis für das Gerät liegt bei 413,90 Euro.

Für viele Menschen stehen Smartphones auf dem Wunschzettel zu Weihnachten. Nun will Amazon Christkind spielen und bietet das OnePlus 8T zu einem wirklich günstigen Preis an. Für 399 Euro erhaltet Ihr das Smartphone beim Versandriesen und sogar die Lieferung vor Weihnachten ist inbegriffen. Hierbei handelt es sich um die Lunar Silver-Edition mit 8GB RAM und 128 GB Speicher, also genug Platz für die Weihnachtsbilder.

OnePlus 8T in der Farbe Lunar Silver für 399 Euro

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Neugerät. Das OnePlus 8T wurde allerdings schon im Oktober 2020 released und ist dementsprechend nicht mehr topaktuell. Allerdings kann es sich echt lohnen, statt eines günstigen Mittelklasse-Handys aus 2021 ein älteres Flaggschiff zu kaufen. Schauen wir uns das Handy also mal genauer an.

Lohnt sich der Kauf des OnePlus 8T bei Amazon?

Eine erste gute Nachricht: Der Preis auf Amazon ist im Moment der Günstigste für das OnePlus 8T. Allerdings seid ihr hierbei auf die Farbe "Lunar Silver" beschränkt und auch die Angebote der anderen Anbieter haben nur diese Version im Sortiment. Im Preisvergleich finden wir das nächste gute Angebot für 413,99 Euro. Effektiv spart Ihr also knapp 15 Euro beim Amazon-Kauf.

Optisch überzeugt das OnePlus 8T auch im Jahr 2021 noch. / © NextPit

Das Datenblatt des OnePlus 8T könnte locker auch aus 2021 stammen. Neben einem starken Snapdragon-Prozessor sticht das 120-Hz-Amoled-Display hervor. Dazu kommt das beliebte OxygenOS 11 zum Einsatz, das auch noch auf den Nachfolger geupdated wird. Hinzu kommt eine 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, allerdings fehlt dabei das Teleobjektiv. In dieser Preisklasse verkraftbar.

Zum ausführlichen Test des OnePlus 8T auf NextPit

Einen wirklichen Nachteil habt Ihr beim OnePlus 8T nur, wenn Euch der interne Speicher von 128 Gigabyte nicht ausreicht. Zusammenfassend: Wenn Ihr noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für einen Techie seid und knapp 400 Euro nicht zu viel sind, dann lohnt sich der Kauf durchaus. Wenn euch der Preis des OnePlus 8T zu hoch ist, haben wir hier weitere Weihnachtsangebote für Euch!

Was haltet Ihr von dem Amazon Angebot? Würdet Ihr euch über ein neues Smartphone zu Weihnachten freuen? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!