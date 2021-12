Apple launcht Swift Playgrounds 4: Einfache Programmier-App fürs iPad

Seit einigen Monaten kursierten Gerüchte zu einer App, die es ermöglicht, auf dem iPad eigene Apps zu programmieren und im App-Store einzustellen. Nun ist es soweit und die Entwickler-App "Swift Playgrounds 4" wurde offiziell gelauncht. Dadurch seid Ihr in der Lage, das visuelle Design einer App mit SwiftUI zu erstellen und direkt im App-Store hochzuladen. Das verwendete Framework dient beispielsweise dazu, dass Änderungen, die Ihr im Code vornehmt, direkt angezeigt werden. Dadurch erhaltet Ihr direkt eine Vorstellung davon, was kleine Änderungen für eine Wirkung haben können.

Swift Playgrounds is the best and easiest way to learn how to code. And with Swift Playgrounds 4, you have the tools to build iPhone and iPad apps right on iPad and submit them directly to App Store Connect, providing a new way for you to easily create apps and share them with the world. – Apple