OnePlus Nord Buds ausprobiert: Auf den ersten Blick unschlagbar

In Europa werden die OnePlus Nord Buds ab dem 24. Mai 2022 im Handel erhältlich sein. Vorbestellungen können ab dem 19. Mai 2022 auf OnePlus.com und auf lokalen Amazon-Seiten aufgegeben werden.

Mit einem originellen Look, der schon beim Auspacken der Kopfhörer einen guten Eindruck hinterlässt, stehen die 49-Euro-Earbuds den meisten teureren Optionen auf dem Markt in nichts nach. Darüber hinaus sind die Akkulaufzeit und die Audioqualität hier besonders hervorzuheben.

Die Nord Buds folgen der Philosophie der Nord-Smartphone-Serie, nämlich so viel wie möglich zu einem besonders günstigen Preis anzubieten. Laut OnePlus sind diese True-Wireless-Kopfhörer mit einigen der beliebtesten Funktionen der Marke ausgestattet, wie beispielsweise dynamische 12,4-mm-Titan-Treiber, Dolby Atmos-Unterstützung und 30 Stunden Musikwiedergabe mit einer einzigen Ladung.

Die OnePlus Nord Buds wurden am 19. Mai vorgestellt, aber der Vorbestellung beginnt erst am 31. Mai und nur über den offiziellen OnePlus Store. Der Startpreis der Earbuds ist mit 49 Euro besonders günstig.

Das Ladeetui ist ebenfalls diskret, auch wenn es eher rechteckig ist im Vergleich zu meinen Honor-Kopfhörern, die eher quadratisch sind. Das OnePlus ist 67,9 x 35,5 x 28,68 Millimeter groß, während die Honor-Earbuds 45,5 x 61,2 x 25,35 mm groß sind. Sie passen aber beide echt gut in meine Gürteltasche.

Neben dem mittleren Aufsatz (M), der auf den Kopfhörern installiert ist, befinden sich zwei weitere Aufsatzgrößen in der Verpackung - klein (S) und groß (L). Glücklicherweise musste ich den Standardaufsatz nicht entfernen, aber wenn Ihr die Größe ändern wollt, ist es sehr einfach, jede der Größenoptionen zu entfernen und hinzuzufügen.

Dank ihres ergonomischen Designs sind die OnePlus Nord Buds sehr bequem. Es gibt nur wenige Kopfhörer, die in den ersten Tagen nach dem Tragen keine Schmerzen in den Ohren verursachen, und die Nord Buds gehören zu dieser erlesenen Liste. Selbst wenn ich die Kopfhörer stundenlang getragen habe, habe ich keine Probleme bemerkt. Außerdem fühlen sie sich sehr stabil und sicher in den Ohren an, im Gegensatz zu dem Modell, das ich vorher benutzt habe, den Honor Earbuds 2 Lite , die ein ähnliches Design wie die AirPods von Apple haben.

Die Nord Buds sind in der Farbe Black Slate erhältlich und haben einen Metallic-Look, was laut Hersteller auf die nicht leitende Vakuum-Metallisierung zurückzuführen ist – genau wie bei den OnePlus Buds Pro . Mit einem Gewicht von nur 4,82 Gramm sind die Kopfhörer zudem sehr diskret. Darüber hinaus bieten sie eine IP55-Zertifizierung gegen Wasser und Schweiß, mit einer hydrophoben, schweißresistenten Nanobeschichtung, die vor Korrosion schützt.

Ihr könnt jede der Touch-Funktionen über Euer Smartphone anpassen, um verschiedene Befehle zu verwenden. Das funktioniert jedoch nur bei OnePlus-Geräten – in meinem Test mit einem iPhone war dies nicht möglich.

Die Steuerung der OnePlus Nord Buds ist ziemlich einfach. Wir finden drei Touch-Optionen vor, die auf jeder Seite des Ohrhörers funktionieren. Es gibt keine physischen Tasten und in der folgenden Tabelle seht Ihr, was jede der Aktionen auslöst:

Und für diejenigen, die bereits ein OnePlus-Smartphone verwenden – OnePlus 6 oder höher – ist die OnePlus Fast Pair-Funktion verfügbar. Android-Nutzer, die sich für die Nord Buds interessieren, können die HeyMelody-App aus dem Google Play Store herunterladen. Leider war ich nicht in der Lage, die Kopfhörer zur HeyMelody-App auf iOS hinzuzufügen, obwohl sie im Apple App Store zum Download zur Verfügung steht. Womöglich liegt das daran, dass ich die Kopfhörer vor dem Verkaufsstart getestet habe.

Was die Konnektivität betrifft, so sind die OnePlus Nord Buds mit Bluetooth 5.2 ausgestattet und verfügen laut Hersteller über einen Ultra-Low-Latency-Modus, der die Verzögerungen auf 94 ms reduziert. Als Voraussetzung müssen die Earbuds mit einem OnePlus-Gerät gekoppelt sein, auf dem der Pro-Gamer-Modus aktiviert ist. Ehrlich gesagt, während der Zeit, die ich mit den Kopfhörern verbracht habe, war die Latenz nichts, worüber ich mir Sorgen machen musste.

Gutes Audioerlebnis

Auf dem Papier sind die OnePlus Nord Buds mit dynamischen 12,4-mm-Titan-Treibern ausgestattet, die für "satte Bässe und messerscharfe Höhen" sorgen. Darüber hinaus bieten die Nord Buds vier Mikrofone, um unerwünschte Hintergrundgeräusche bei Telefonaten herauszufiltern. Für Eure eigenen Ohren gibt es KI-gestützte Algorithmen zur Geräuschunterdrückung.

In der Praxis ist die Klangqualität gut, sie respektiert Bässe und Höhen und bietet eine gute Leistung in verschiedenen Musikgenres. Kurzum, es macht wirklich Spaß, mit diesem Headset Musik zu hören. Allerdings gibt es hier keine Geräuschunterdrückung, so dass je nach Lautstärkeeinstellung mit Störungen aus der Umgebung zu rechnen ist.

Gefällt:

Überdurchschnittliche Klangleistung für einen preisgünstigen TWS-Kopfhörer

Präzise Lautstärke

Unterstützung für die Equalizer-App auf Android / OnePlus

Gefällt nicht:

Schlechter Mikrofonklang in lauten Umgebungen

Die Lautsprecher sind sogar für ein 50-Dollar-Headset recht kräftig / © NextPit

Zum Vergleich: Die Honor Earbuds 2 Lite verwenden 10-mm-Treiber, und obwohl die Honor Buds teurer sind und auf ANC setzen, gefällt mir das Klangerlebnis der Nord Buds besser. Wenn man die Lautstärke auf Null stellt, sind die Nord Buds völlig lautlos.

Wir finden hier auch Dolby Atmos Spatial Audio Technologie für ein Surround-Audio-Erlebnis vor. OnePlus bietet Unterstützung für die Codecs SBC und AAC, deren Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz reicht. Wie zu erwarten haben wir keine HD-Bluetooth-Codecs an Bord. Mit der Begleit-App HeyMelody ist es jedoch möglich, mit verschiedenen Entzerrungsoptionen herumzuspielen.

Mit HeyMelody könnt Ihr den Klang der Kopfhörer anpassen. / © NextPit

OnePlus hebt die vier Mikrofone in den Nord Buds hervor sowie die Algorithmen zur Geräuschunterdrückung, die von der KI des Unternehmens angetrieben werden. Allerdings ist die Qualität eher fragwürdig. In Innenräumen und in geräuscharmen Umgebungen erwies sich die Audioaufnahme als gut, aber wenn wir draußen sind, mit Wind, sogar Sprachnachrichten auf WhatsApp erwiesen sich als eine Herausforderung.