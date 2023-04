OnePlus Pad: So bekommt Ihr eine Tastatur, Case oder Stylus gratis!

Preis-Roulette beim OnePlus Pad

Nachdem das OnePlus Pad im Februar zusammen mit dem OnePlus 11 (Test) vorgestellt wurde, hält das chinesische Unternehmen den Preis für sein erstes Android-Tablet nach wie vor geheim. Aber wenn Ihr echte Fans seid oder bereits auf das Tablet händeringend wartet, dann könnt Ihr das OnePlus Pad schon jetzt reservieren, indem Ihr 99 Euro pauschal als Anzahlung einzahlt.

Auf der deutschen Website von OnePlus wird seit heute Morgen für das OnePlus Pad und dessen Zubehör geworben. Dieses besteht aus einem OnePlus Magnetic Keyboard, einem OnePlus Stylo (Stift) und einem OnePlus Folio Case, von dem Ihr ein Teil kostenlos dazu bekommt, wenn Ihr das Frühbucherangebot in der Zeit vom 11. April bis zum 25. April wahrnehmt. Es wäre vermutlich klug, sich für die Tastatur mit integriertem Trackpad zu entscheiden, da dieses 149 Euro kostet. Für den OnePlus Stylo hingegen möchte die Oppo-Tochter 99 Euro und für das Folio Case 59 Euro. Schlussendlich hängt die Wahl aber von Euren Vorlieben ab.

Das OnePlus Pad Keyboard oder den Stylo oder das Folio Case gibt es in der Frühbucheraktion gratis dazu. / © OnePlus

Kunden, die den Restbetrag innerhalb des 25. bis 28. April bezahlen, erhalten automatisch einen Einlösecode für ein kostenloses OnePlus SuperVooc-Netzteil mit 80 Watt in ihrem OnePlus Account vor dem 1. Mai, der nach Erhalt des Codes 30 Tage lang gültig ist. Sollte der Restbetrag nicht vor dem Fälligkeitsdatum bezahlt werden, wird die reservierte Bestellung (einschließlich des ausgewählten Gratisgeschenks) storniert und die Anzahlung wird innerhalb von 1-3 Werktagen auf das Zahlungskonto zurückerstattet.

Somit sollte also der Preis des OnePlus Pad am Dienstag, dem 25. April, bekannt gegeben werden. Das ganze Theater erinnert ein wenig an die Anfangstage von OnePlus. Fraglich, ob ein Android-Tablet noch einen derartigen Hype auslösen kann. Ich habe da so meine Zweifel.

Was meint Ihr, wie teuer sollte OnePlus das OnePlus Pad anbieten? Lasst es uns gern im Kommentarbereich wissen.