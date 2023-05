Outdoor-Sport leicht gemacht. Garmin Instinct 2 so günstig wie selten!

Beabsichtigt Ihr Euch eine Smartwatch für Eure zahlreichen Outdoor-Aktivitäten zuzulegen, müsst Ihr einige Dinge beachten. So sollte die schlaue Uhr nicht nur sehr robust sein, sondern über verschiedene Sensoren verfügen, um Euch bestmöglich zu unterstützen. Die Garmin Instinct 2 verfügt nicht nur über typische smarte Funktionen wie GPS, einen Pulsmesser oder etwa Schlaftracking, sondern auch ein Smart Trainer oder Laufeffizienz-Werte werden Euch geboten. Bei Amazon, Media Markt und Saturn bekommt Ihr eine spezielle Variante der Uhr gerade für 199 Euro.

Doch nicht nur die smarten Features machen die Uhr zum optimalen Helfer. So nutzt die Uhr ein äußerst robustes Kunststoffgehäuse, verfügt über einen 10-ATM-Wasserschutz und das Display ist eingesenkt. Bei der Maverick-Version kommt eine weitere spannende Funktion für alle Meeresurlauber hinzu, denn die Smartwatch verfügt über eine Surf-App zum Aufzeichnen Eurer Surf-Aktivitäten.

Außerdem glänzt die Garmin wieder in puncto Akkulaufzeit. Denn die versteckten Solarpanels sorgen dafür, dass Ihr die Uhr (theoretisch) ohne ein Ladegerät nutzen könnt. Doch selbst mit allen aktiven Funktionen reicht eine normale Aufladung an der Steckdose für bis zu eine Woche. In seinem Test zur Garmin Instinct 2 verrät mein Kollege Stefan Euch alles wissenswerte rund um die Outdoor-Smartwatch.

Lohnt sich das Garmin-Angebot von Amazon, Saturn und Media Markt?

Auch wenn es sich bei der Maverick-Version um die Surf-Edition handelt, bedeutet das nicht, dass nur Surfer sie nutzen sollten. Denn die Uhr verfügt über alle anderen Funktionen, die Ihr in der Standardvariante ebenfalls vorfindet. Den nächstbesseren Preis im Netz bekommt Ihr derzeit bei Alltricks und hier liegt dieser bereits bei 249,99 Euro.

Die Garmin-App verfügt über mehr Informationen als ein NASA-Computer. / © NextPit

Habt Ihr also Interesse an einer Smartwatch, die speziell für Outdoor-Aktivitäten designet wurde, seid Ihr mit diesem Deal durchaus gut beraten. Doch auch im direkten Vergleich zu anderen schlauen Uhren, wie etwa der Samsung Galaxy Watch 5, macht Ihr hier preislich nichts verkehrt. Die Anzahl an smarten Features dürfte auch für viele Läufer oder Leichtathleten durchaus interessant sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Instinct 2 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Samsung oder Apple? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.