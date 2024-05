Mit Razer, SteelSeries und Co. - PC-Zubehör im großen Abverkauf bei MediaMarkt

Headset, Maus und Tastatur von Marken wie Razer und SteelSeries

Je mehr Produkte einer Marke Ihr kauft, desto mehr kann gespart werden

Bis zu 15 Prozent Rabatt on top auf aktuelle Angebotspreise

Wer eine neue Tastatur benötigt, braucht dazu häufig ebenso eine Maus oder ein passendes Headset. Insbesondere bei Gamern können die Preise für ordentliche Headsets, Mäuse und Tastaturen schnell hoch werden. Doch auch fürs Büro oder Homeoffice sind die Geräte essenziell. Wer gleich mehrere PC-Accessoires gebrauchen kann, ist bei dieser aktuellen Aktion von MediaMarkt genau richtig.

Unter dem Motto „Mehr kaufen, mehr sparen“ könnt Ihr die Preise für Geräte bekannter Marken wie Razer, SteelSeries oder Corsair gewaltig drücken, denn: Je mehr Produkte eines Herstellers Ihr jetzt bei MediaMarkt kauft, desto kräftiger spart Ihr dabei. Bei zwei verschiedenen Geräten sichert Ihr Euch 10 Prozent Preisnachlass auf den Gesamtpreis, bei drei Produkten sind es sogar 15 Prozent Abzug. Einige der Geräte sind dabei bereits selbst von starken Rabatten betroffen, sodass sich der Kauf doppelt lohnen kann.

Affiliate Angebot PC-Zubehör-Aktion bei MediaMarkt Kauft verschiedenes PC-Zubehör einer Marke (unter anderem Razer, SteelSeries oder Corsair) und spart bis zu 15 Prozent extra

PC-Zubehör bekannter Marken deutlich günstiger

Ein starkes Schnäppchen findet Ihr so etwa in dem Razer Blackshark V2 X Gaming-Headset. Von ursprünglich 79,99 Euro ist das Modell bereits auf 62,99 Euro reduziert. Kombiniert Ihr es mit der Razer Basilisk V3 kabelgebundenen Gaming-Maus für 57,99 Euro statt 84,99 Euro, spart Ihr bereits kräftig. Noch höher wird der Preisnachlass mit einer zusätzlichen Tastatur wie etwa der Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Gaming-Tastatur für 82,99 statt 119,99 Euro. Nach UVP-Preis würden alle drei Geräte gemeinsam stolze 284,97 Euro kosten. Mit ihrem einzelnen Rabatt sind sie bereits auf 203,97 Euro heruntergesetzt. Das allein ist schon ein stolzer Preisnachlass von über 80 Euro. Kombiniert Ihr die Produkte jedoch miteinander, reduziert sich der Preis weiter:

Tastatur und Maus – nur 126,89 statt 140,98 Euro (UVP 204,98 Euro)

statt 140,98 Euro (UVP 204,98 Euro) Headset und Maus – nur 108,88 statt 120,98 Euro (UVP 164,98 Euro)

statt 120,98 Euro (UVP 164,98 Euro) Headset und Tastatur – nur 131,38 statt 145,98 Euro (UVP 199,98 Euro)

statt 145,98 Euro (UVP 199,98 Euro) Maus, Tastatur und Headset – nur 173,37 statt 203,97 Euro (UVP 284,97 Euro)

Insbesondere im Vergleich mit den Originalpreisen der jeweiligen Produkte, ist der Preisnachlass der doppelten Rabatt-Aktion unfassbar stark. Neben diesen drei Geräten findet Ihr auf der Aktionsseite außerdem noch zahlreiche weitere Angebote an Zubehör, aus denen Ihr wählen könnt. Insgesamt sind über 150 Produkte Teil dieser MediaMarkt-Aktion. Neben Corsair und Razer finden sich darunter viele weitere Marken wie ISY- und SteelSeries-Produkte. Wer aktuell also sein PC-Zubehör erneuern oder erweitern möchte, sollte sich unbedingt selbst durch die Angebote klicken und mehrere Geräte des gleichen Herstellers in den Warenkorb packen.

Ist hier was für Euch dabei und wenn ja, welche Produkte habt Ihr Euch gesichert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!