Pixel 6 Pro für 179 €: Tarif-Deal von Logitel entpuppt sich als Schnäppchen

Logitel bietet das Google Pixel 6 Pro im Vodafone-Vertrag für eine Zuzahlung von nur 179 Euro an. Ein spannendes Angebot, das sich im Tarif-Check sogar auf zwei Jahre gerechnet als guter Deal herausstellt. Alles, was Ihr zum Pixel-Deal wissen müsst, fassen wir Euch nachfolgend zusammen.

Bei Vodafone bekommt Ihr aktuell nicht nur das Google Pixel 6 Pro mit einem Vodafone-Vertrag, es gibt auch noch gratis Datenvolumen, 100 Euro Startguthaben und eine geschenkte Anschlussgebühr dazu. Lediglich die Einmalzahlung von 179 Euro ist bei Vertragsbeginn höher als bei vielen anderen Angeboten. Allerdings lohnt sich der Vertrag dafür auf lange Sicht.

Bevor wir zu den Einzelheiten kommen: Beim Pixel 6 Pro handelt es sich um das aktuelle Flaggschiff Modell von Google. Das 6,71 Zoll große Display verfügt über eine adaptive Bildwiederholrate von 10-120 Hz und auf der Rückseite kommt eine 50-Megapixel-Triple-Kamera zum Einsatz, die zu den besten auf dem Markt gehört. Dabei verwendet das Smartphone das Google Tensor SoC mit 12 GB RAM. Ihr wollt mehr zum Smartphone und der "krass vielseitigen Kamera" wissen? Dann schaut Euch am besten den Test von Camila an!

Lohnt sich der Google Pixel 6 Pro Deal von LogiTel?

Der Tarif umfasst neben dem Smartphone 15 Gigabyte monatliches Datenvolumen und eine Download-Bandbreite von bis zu 500 Mbit/s. Außerdem schenkt Euch der Anbieter die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro sowie 100 Euro Startguthaben, die direkt mit Euren monatlichen Kosten verrechnet werden. Monatlich zahlt Ihr 34,99 Euro und zum Start einmalige 179 Euro für das Smartphone.

Google Pixel 6 Pro im Vodafone-Tarif Eigenschaft Vodafone Smart L Datenvolumen 5 GB 15 GB Bandbreite Download max. 500 MByte/s Bandbreite Upload max. 100 MByte/s Allnet-Flat? Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalzahlung Google Pixel 6 Pro 179 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro entfällt Versandkosten 4,99 Euro Bestpreis Google Pixel 6 Pro im Netz 799 Euro Gesamtpreis (insgesamt) 1.023,75 Euro Reguläre Kosten für den Vertrag 887,76 Euro Zum Angebot

Auf 24 Monate gerechnet zahlt Ihr 1.023,75, was gerade einmal 135,99 Euro über den regulären Kosten des Vodafone-Vertrags liegt. Nehmt Ihr das als Aufpreis für das Pixel 6 Pro, zahlt Ihr also deutlich weniger für das Handy als der aktuelle Bestpreis im Netz. Dieser liegt bei 799 Euro, was bereits 100 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegt. Der Deal ist also durchaus einen Blick wert, wenn Ihr nach dem Pixel 6 Pro sucht.

Was haltet Ihr von dem Handyvertrag? Zählt das Google Pixel 6 Pro für Euch ebenfalls zu einem der besten Smartphones des vergangenen Jahres? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!