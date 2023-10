Powerstations am Prime Day: Jackery Explorer 1000 nur 499 Euro!

Habt Ihr auf den Prime Day gewartet, um Euch eine Powerstation anzuschaffen, habt Ihr richtig entschieden. Denn Jackery reduziert die Kosten für die Explorer 1000 auf gerade einmal 499,42 Euro. Damit liegt das Angebot 60 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung. In diesem Artikel verraten wir Euch, warum sich der Deal zusätzlich lohnt.

Powerstations zählen nicht zu den Anschaffungen, die Ihr einfach so tätigen könnt, denn die Geräte kommen häufig mit einem ordentlichen Preisschild daher. Dass es nicht immer so sein muss, zeigt Jackery (zur Markenübersicht) am Herbst-Prime-Day. Denn der Hersteller reduziert die Kosten der beliebten Jackery Explorer 1000 Powerstation um fast 750 Euro gegenüber der UVP.

Die Powerstation hat eine Ausgangs-Dauerleistung von 1.000 W, die in der Spitze maximal 2.000 W beträgt. Die Jackery Explorer 1000 verfügt zudem über eine Kapazität von 1.002 Wh. Aufladen könnt Ihr das Gerät entweder mit Hilfe von zwei extra erhältlichen 100-W-SolarSaga-Panels* oder über einen der AC-Eingänge, was deutlich schneller vonstattengeht. Euch stehen außerdem sieben verschiedene Ports zur Verfügung, mit denen Ihr die verschiedensten Geräte wie Smartphones, Fernseher oder Kühlschränke mit Strom versorgen könnt.

Die Jackery Explorer 1000 versorgt bis zu sieben Geräte mit Strom / © Jackery

Dank MPPT-Technologie erreicht Ihr die maximale Ladeeffizienz, wenn Ihr die Powerstation über die Solareingänge mit Strom versorgt. Das Batteriemanagementsystem bietet zudem Schutz vor Überhitzung, Kurzschlüssen, Überstrom und Überladung. Mit weniger als 46,5 dB ist die Jackery Explorer 1000 wirklich leise und stört nicht unnötig durch laute Geräusche. Wie gut das Gerät wirklich ist, müsst Ihr allerdings selbst herausfinden. Das Pro-Modell konnte uns in unserem Test zur Jackery Explorer 1000 Pro jedenfalls vollends überzeugen.

Wie gut ist der Jackery-Deal von Amazon wirklich?

Ein schneller Blick auf Kepa verrät, dass der bisherige Amazon-Bestpreis bei 812 Euro lag. Das Online-Versandhaus gibt einen Vergleichspreis von 874,30 Euro an und auf der Produktseite sind 724,42 Euro für die Powerstation zu sehen. Klickt Ihr nun allerdings den Coupon an, erhaltet Ihr einen zusätzlichen Rabatt von 225 Euro und zahlt somit so wenig, wie nie zuvor bei Amazon.

Ein breiterer Vergleich offenbart allerdings, dass sich die Powerstation seit Monaten im Preisverfall befindet. Laut idealo lag der bisherige Bestpreis im Internet bei 524,76 Euro, wodurch Ihr mit dem Prime-Day-Deal immer noch am günstigsten Fahrt, allerdings fällt der Rabatt etwas geringer aus. Ihr habt hier also einen echten Top-Deal, wenn Ihr auf der Suche nach einer leistungsfähigen Powerstation seid, Ihr Euch an der Energiewende beteiligen und nicht zu viel Geld investieren möchtet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Jackery Explorer 1000 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!