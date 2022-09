Realme Watch 3 ab sofort auch in Deutschland erhältlich

Die Oppo-Tochter Realme verkauft nach dem China-Launch am 18. Juli, nun auch in Deutschland die Realme Watch 3 in zwei Farboptionen. Für knappe 70 Euro lässt sich die IP68 zertifizierte smarte Uhr nun wahlweise bei Amazon Deutschland oder im hauseigenen Online-Store erwerben. Für den Preis bietet die Smartwatch fast alle Funktionen der Großen.

Realme verkauft seine Watch 3 nun auch in Deutschland.

Die Smartwatch bietet kein GPS.

Die Realme Watch 3 bietet eine Laufzeit von 1 Woche

Die UVP ist 69,99 Euro in Schwarz oder Grau