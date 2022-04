S21 FE mit Classic-Watch & Earbuds für 1€: Wie gut ist der O2-Deal?

Habt Ihr ein Auge auf das Samsung Galaxy S21 FE geworfen? Eine gute Entscheidung, denn das S21 FE schlug sich im NextPit-Test ziemlich gut. Dazu gibt es fünf Jahre lang Sicherheits-Updates und Upgrades bis Android 16. Der Mobilfunkanbieter O2 macht Euch aktuell ein Angebot, zu dem Ihr das Smartphone im Vertrag für eine Einmalzahlung von nur 1 Euro bekommt.

Je nach Vertrag bekommt Ihr dabei eines von zwei Bundles umsonst. Im O2 Free M gibt es die Samsung Galaxy Buds 2 umsonst dazu. Entscheidet Ihr Euch für den O2 Free M Boost, gibt es neben den Galaxy Buds 2 auch noch eine Galaxy Watch 4 Classic. Im Tarif-Check fassen wir Euch zusammen, wie viel Ihr beim Vertrags-Angebot spart.

Galaxy S21 FE im O2-Bundle – Tarif-Check

Bei den beiden O2-Verträgen müsst Ihr Euch zwischen 20 Gigabyte monatlichem Datenvolumen (O2 Free M) oder 40 Gigabyte Datenvolumen (O2 Free M Boost) entscheiden. Beim Boost-Verträg lässt der Mobilfunkanbieter dabei die Anschlusskosten von 39,99 Euro fallen. Die Einmalzahlung ist mit nur einem Euro gilt dafür aber für beide Verträge. Die Spreu vom Weizen trennt sich dafür natürlich bei den Monatskosten.

Samsung Galaxy S21 FE bei O2 zu den Samsung-Weeks Eigenschaft O2 Free M zu den Samsung-Weeks O2 Free M Boost zu den Samsung-Weeks Monatspreis 29,99 Euro 34,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 0 Euro Einmalkosten Hardware 1 Euro 1 Euro Versandkosten 4,99 Euro 4,99 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte 40 Gigabyte LTE-Speed bis zu 300 Mbit/s bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet Ja, Allnet SMS-Flat Ja, Allnet Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja Ja 5G inklusive? Ja Ja Laufzeit 36 Monate 36 Monate Gesamtkosten 1125,62 Euro 1.265,63 Euro Hardware Galaxy S21 FE + Galaxy Buds 2 Galaxy S21 FE + Galaxy Buds 2 + Galaxy Watch 4 Classic Günstigster Preis für Hardware 489,00 Euro + 78,95 Euro = 567,95 Euro 489,00 Euro + 78,95 Euro + 210 Euro = 777,95 Euro Wechselbonus 100 Euro 100 Euro Effektive Vertragskosten 457,67 Euro 387,68 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Besonders in Kombination mit den 100 Euro Wechselbonus, die Ihr Euch bei Rufnummermitnahme zusätzlich sichern könnt, wird der Deal bei O2 interessant. Denn im Vergleich zu den regulären Angeboten bekommt Ihr im O2 Free M Boost das Galaxy S21 FE, die Galaxy Buds 2, die Galaxy Watch 4 Classic sowie einen Rabatt von 139,99 Euro bei Vertragsstart.

Nachteilig am Angebot zu den Samsung-Weeks ist allerdings, dass die hier aufgezählten Konditionen nur mit einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten kombinierbar sind. Ihr müsst Euch also drei Jahre lang an den Vertrag bei o2 und an die Monatskosten binden. Die Gesamtkosten sind für den längeren Vertragszeitraum aber in Ordnung. Die effektiven Vertragskosten im Boost sind mit unter 400 Euro über drei Jahre echt gering.

