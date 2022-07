Samsung-Flaggschiffe endlich einheitlich: S23 soll ohne SoC-Chaos kommen

Der Analyst und bekannte Leaker Ming-Chi Kuo glaubt, dass Samsung im nächsten Jahr auf seine eigenen Exynos-Chip in der eigenen Flaggschiff-Serie verzichtet. Er führt weiter aus, dass der Exynos 2300 im nächsten Jahr nicht in der Lage sein wird, mit dem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm zu konkurrieren. Vermutlich bezieht er sich dabei auf die Gesamtleistung und die Effizienz des Prozessors.

Gerade in diesem Jahr macht der Exynos 2200 noch 30 Prozent der gesamten Einheiten des Galaxy S22 aus. Allerdings wurde der firmeneigene Chip in den letzten Jahren von verschiedenen Problemen geplagt, die das Unternehmen dazu zwangen, den Verkauf von Geräten mit Exynos-Prozessor einzuschränken. Falls Samsung also auf seine eigenen Chips verzichten, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Samsung die Probleme erkannt hat und ihnen entgegenwirken will.

Was die Entwicklung eines eigenen Chips betrifft, ist Samsung aber noch nicht ganz aus dem Spiel. Gerüchten zufolge arbeitet das Unternehmen bereits an einem neuen Premium-Chipsatz, der mit der A-Bionic-Serie von Apple vergleichbar ist. Es wird erwartet, dass dieser speziell angefertigte Prozessor bereits 2025 fertig sein könnte.

Wie leistungsfähig ist der Snapdragon 8 Gen 2?

Details über den Snapdragon 8 Gen 2 werden langsam ebenfalls bekannt. Ice Universe, ein weiterer bekannter Leaker, teilte mit, dass der Snapdragon 8 Gen 2 seinen Hauptvorteil gegenüber dem aktuellen Snapdragon 8+ Gen 1 haben wird. Um genau zu sein wird der nächstjährige Flaggschiff-Chip um 15 Prozent effizienter sein als die aktuelle Generation, so der Leaker.

Darüber hinaus wurde letzten Monat bekannt, dass der SD 8G2 ein einzigartiges Prozessor-Layout verwenden könnte. Dieses würde den Weg für schnellere Kerne im Inneren des Chips ebnen. Außerdem wird erwartet, dass das Xiaomi 13 das erste Gerät ist, das mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet wird. Xiaomi wird seine neuen Flaggschiffe voraussichtlich schon Ende dieses Jahres vorstellen.

Zu guter Letzt wird Samsung das Galaxy Z Fold 4 und das Z Flip 4 mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 nächsten Monat vorstellen. Ebenfalls auf den Markt kommen sollen die Galaxy Buds Pro 2 und die Galaxy Watch 4.

Was ist bei einem Prozessor wichtiger – Effizienz oder Geschwindigkeit? Teilt uns Eure Meinung im Kommentarbereich unten mit.