Samsung Galaxy S23: Android 14 soll deutlich früher erscheinen

Samsung hat Android 13 zuerst im Oktober für das Galaxy S22 (Ultra) veröffentlicht, also knapp zwei Monate nach dem Update für die Google-Pixel-Geräte. Das südkoreanische Unternehmen hat nun angekündigt, dass es die Auslieferungszeit für das nächste große Update im Jahr 2023, One UI 6 auf Basis von Android 14, weiter verkürzen will.

Samsung glaubt, dass es das Android-14-Update schneller als Android 13 ausliefern kann.

Das Update soll gleichzeitig auf mehr Galaxy-Geräte verteilt werden.

One UI 6 wird auf dem noch nicht angekündigten Android 14 basieren.