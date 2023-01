Samsung Galaxy S23: Trio mit doppelten Speicherplatz und Haken

Uneinigkeit bei der Speicherverteilung der Samsung-Galaxy-S23-Modelle

Trotz der Einführung von höher auflösenden Kamerafunktionen, wie den Speicher intensiven 8K-Videos, hält Samsung seit Jahren an dem 128-GB-Basis-Speicher des Galaxy S-Lineups fest. Ein Tippgeber behauptet nun, dass Samsung das Galaxy S23 und S23+ in der Basis-Variante mit 256 GB Speicher ausstatten wird.

Es ist zu vermuten, dass diese Versionen des Galaxy S23 (Plus) exklusiv in einigen Märkten wie den USA oder Südkorea verkauft werden. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den Informationen der Quelle um eine reine Werbeaktion handelt, bei der Samsung für Vorbestellungen ein kostenloses Speicher-Upgrade anbietet. Gleichzeitig ist unklar, ob Samsung bei dem Galaxy S23 und S23+ in diesem Jahr eine Option für 512 GB Speicherplatz anbieten wird.

Samsung Galaxy S23 Render mit drei vertikal angeordneten Kameras. / © Twitter/u/OnLeaks

Im Gegensatz zum ersten Bericht, glaubt ein anderer Tippgeber, dass Samsung das Galaxy S23 (Plus) weiterhin mit 128 GB Speicherplatz in der Basis-Variante anbieten wird. Weiter heißt es, dass nur das Galaxy S23 Ultra das einzige Modell sein wird, das bereits in der kleinsten Konfiguration mit 256 GB internen Programmspeicher startet. Letzteres wird auch mit 512 GB und maximalen 1 TB angeboten, jeweils in Verbindung mit 12 GB Arbeitsspeicher.

Aus früheren Leaks geht hervor, dass der südkoreanische Hersteller beim Galaxy S23 weiterhin an einer einzigen 8-GB-RAM-Speicheroption festhält. Glücklicherweise könnte Samsung einen schnelleren LPDDR5X-RAM-Typ verwenden, der dem Duo einen kleinen Geschwindigkeitsschub und eine bessere RAM-Verwaltung verschaffen könnte.

Glaubt Ihr, dass es angesichts des zu erwartenden Premium-Preises für das Galaxy S23 in Ordnung ist, 128 GB Basisspeicher zu haben? Lass uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.