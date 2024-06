Das Samsung Galaxy S24 Ultra gilt als eines der besten Android-Smartphones, das Ihr derzeit kaufen könnt. Im Online-Shop "Gomibo.de" ist jetzt ein spannender Tarif-Deal zum Flaggschiff aus Südkorea aufgetaucht. In Verbindung mit dem "Vodafone Smart Light" zahlt Ihr hier nämlich nur 34,99 Euro und könnt Euch einen Wechselbonus von 200 Euro sichern. Warum sich das lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Neben einem herausragenden Bildschirm, einem schnellen Prozessor und einer Top-Kamera zeichnet sich das Samsung Galaxy S24 Ultra vor allem durch die neue Galaxy AI (Test) aus. Nicht umsonst zählt es zu den besten Smartphones des Jahres 2024. Allerdings sind die hohen Kosten für das Gerät häufig ein Hindernis. Hier lohnt sich der Abschluss eines Handyvertrags, wie Ihr ihn derzeit bei Gomibo erhaltet. Für 34,99 Euro monatlich könnt Ihr Euch jetzt die 256-GB-Variante des Flaggschiffs in Verbindung mit einem Mobilfunktarif im Vodafone-Netz sichern.

Samsung Galaxy S24 Ultra — Das beste Smartphone 2024?

Das Galaxy S24 Ultra glänzt mit einem Premium-Design aus Titan, einem 120-Hz-Display, einer starken Akkulaufzeit und 7 Jahren Android- und Sicherheitsupdates. Auch der Snapdragon 8 Gen 3 mit seinen 12 GB LPDDRX5 RAM konnte uns im Test zum S24 Ultra überzeugen. Bei der Kamera setzt Samsung auf ein Hauptobjektiv mit einer Auflösung von 200 MP, ergänzt durch ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, ein Teleobjektiv mit 50 MP und ein Teleobjektiv mit 10 MP.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra verfügt über einen aktualisierten 200 MP ISOCELL-Hauptsensor / © nextpit

Auch der 5.000-mAh-Akku bringt genug Leistung mit, um Euch problemlos durch den Tag zu begleiten. Nachteilig sind allerdings die langsame Ladegeschwindigkeit und die etwas mangelnde Stabilität in der Performance.

Das Gomibo-Angebot im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr hier einen Mobilfunkvertrag im Vodafone-Netz ab. Der Vodafone Smart Entry bietet Euch 35 GB Datenvolumen bei einer maximalen Download-Bandbreite von 500 MBit/s im 5G-Netz des Anbieters. Monatlich müsst Ihr mit 34,99 Euro rechnen, zu denen einmalig 304 Euro für das Smartphone hinzukommen, sowie 4,99 Euro für den Versand.

Die Anschlussgebühr von 39,99 Euro wird bei der ersten Rechnung zwar abgebucht, allerdings könnt Ihr sie über die Vodafone-App zurückerstatten lassen. Bringt Ihr zudem Eure alte Rufnummer mit, erhaltet Ihr einen Wechselbonus in Höhe von 200 Euro, was die einmaligen Gerätekosten durchaus relativiert. Seid Ihr außerdem bereits Kunden von Vodafone, könnt Ihr von der GigaKombi profitieren und so bis zu 7,50 Euro zusätzlich im Monat über die gesamte Mindestlaufzeit von 24 Monaten sparen.

Vodafone Smart Entry Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € Einmalige Gesamtkosten 308,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.148,75 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten 1.021,95 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,05 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Samsung Galaxy S24 Ultra bei Gomibo?

Gomibo bietet derzeit auch den günstigsten Preis für das S24 Ultra ohne Tarif an. Dieser liegt mit 1021,95 Euro dennoch deutlich über dem Gesamtpreis nach 24 Monaten, den Ihr bei diesem Deal zahlen müsst. Somit spart Ihr derzeit effektiv 3,05 Euro monatlich im direkten Vergleich. Seid Ihr Euch beim Shop nicht ganz sicher, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Mit 4,7 Sternen aus über 990 Bewertungen hat der Händler durchaus gute Bewertungen auf Idealo und eine Rückgabefrist von 31 Tagen steht Euch ebenfalls zu.

Seid Ihr also schon länger auf der Suche nach einem Deal zum Galaxy S24 Ultra mit einem passenden Tarif und ordentlichem Datenvolumen, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt genauer anschauen. Allerdings empfiehlt sich der Deal nur, wenn Ihr den Wechselbonus auch wahrnehmen könnt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Gomibo gemacht? Teilt es uns in den Kommentaren mit!