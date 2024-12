Nach der Veröffentlichung der ersten "One UI 7"-Beta für die Galaxy-S24-Serie liefert Samsung nun, fast zwei Wochen später, die zweite Beta-Version aus. Dieses große Update, das auf Android 15 basiert, konzentriert sich auf Fehlerbehebungen, Optimierungen und einige bemerkenswerte Funktionserweiterungen – vor allem für Spielefans.

One UI 7 Beta 2 ist noch auf das Galaxy S24 (Plus) und das Galaxy S24 Ultra (Test) beschränkt, wurde aber neben den USA, Deutschland, Südkorea und Großbritannien auf weitere Länder ausgeweitet, darunter Indien.

Die Firmware ist etwa 1 GB groß – kleiner als die erste Beta-Version – und behebt in erster Linie zahlreiche Probleme der vorherigen Version.

Was ist neu in One UI 7 Beta 2: Fehlerbehebungen und UI-Verbesserungen

Eine der wichtigsten Korrekturen betrifft die Now Bar, Samsungs neues Widget für den Sperrbildschirm. Beta-Tester hatten über Leistungsprobleme beim Erweitern des Widgets berichtet, die nun mit One UI 7 Beta 2 behoben wurden.

Außerdem hat Samsung die Position der Schieberegler für Lautstärke und Helligkeit in den Schnelleinstellungen angepasst. Da das Panel in One UI 7 grundlegend überarbeitet wurde, deutet diese Änderung darauf hin, dass Samsung noch vor der stabilen Veröffentlichung verschiedene Layouts testet.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören flüssigere Übergänge beim Wechsel zwischen Apps und der Anzeige der letzten Apps. Im Changelog werden auch Verbesserungen am Edge-Panel und der GPS-Funktionalität erwähnt.

Neue Auswahl der Aktualisierungsrate für Spiele

One UI 7 Beta 2 bringt eine aktualisierte Einstellung für die Bildwiederholrate in den Game-Booster-Einstellungen. Bisher konnten die Nutzer:innen die Bildwiederholfrequenz auf 48 Hz einstellen, um die Akkulaufzeit zu verbessern. Jetzt hat Samsung eine eigene Option hinzugefügt, mit der zwischen 60 Hz und 120 Hz umgeschaltet werden kann.

In den Einstellungen wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Optionen für die Bildwiederholfrequenz weiterhin von der Unterstützung der einzelnen Spiele abhängen. Es ist unklar, ob diese Funktion dauerhaft sein wird oder in den kommenden Betas weiter verfeinert wird. Außerdem könnt Ihr davon ausgehen, dass diese Funktion nur für bestimmte Galaxy-Modelle und nicht für alle One-UI-7-Geräte verfügbar sein wird.

One UI 7 Beta 2 Changelog Highlights

Hier sind einige der wichtigsten Verbesserungen, die im Changelog aufgeführt sind, mit freundlicher Genehmigung von SamMobile:

Behebungen:

Kontinuierliche Anzeige und Fehlfunktion nach dem Schließen der Now Bar

Anzeigefehler im persönlichen App-Drawer

Problem mit der drahtlosen Dex-Verbindung bei bestimmten TV-Modellen

Transparenzproblem im Erinnerungs-Widget (erfordert ein App-Update)

Fehler bei der Bedienung des Quick Panels

Abstürze bei der Beendigung von Anrufen und der Samsung Messages App

Problem mit der Hintergrundfarbe im Wetter-Widget

Wi-Fi/NFC-Verbindungsproblem, wenn als Routine eingestellt

Verbesserungen:

Schnellere App-Übergänge auf dem Bildschirm mit den letzten Apps

Schnellere Smart Select Eingabe im Edge Panel

Verbesserte GPS-Funktionalität

Weniger Probleme beim Zurücksetzen, wenn der Energiesparmodus verwendet wird

Neue Funktionen:

Option zur Einstellung der Bildschirmaktualisierungsrate im Game Booster

Bekanntes Problem:

Keine Werkzeugleiste am Rand

Insgesamt handelt es sich bei One UI 7 Beta 2 um ein Update mit dem Ziel, die erste Beta-Version vor der erwarteten öffentlichen Veröffentlichung Anfang nächsten Jahres zu verbessern.

Habt Ihr ein Galaxy S24 und die Beta für One UI 7 Beta schon installiert? Teilt Eure Erfahrungen mit uns in den Kommentaren!