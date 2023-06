Sennheiser Momentum True Wireless 3 jetzt mit über 100 Euro Rabatt

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Bluetooth-Kopfhörer? Dann dürfte Euch vielleicht interessieren, dass Ihr die In-Ears Sennheiser Momentum True Wireless 3 nach der jüngsten Preissenkung so günstig wie noch nie zuvor kaufen könnt. Wir fassen zusammen, was Ihr über das aktuelle Angebot bei Amazon wissen solltet.

Die Sennheiser Momentum True Wireless sind mit 7 mm großen Schallwandlern sowie drei Mikrofonen ausgestattet und unterstützen Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX (Adaptive) und Multipoint. Die In-Ears bieten eine aktive Geräuschunterdrückung, die Sennheiser Hybrid Adaptive ANC nennt. Mit dem integrierten Akku beträgt die Laufzeit 7 Stunden, mit dem mitgelieferten Ladeetui mit 850-950 mAh lässt sie sich auf bis zu 28 Stunden steigern. Aufgeladen wird es via USB-C, was rund 90 Minuten für eine komplette Ladung dauert. 10 Minuten Ladezeit reichen für eine Wiedergabezeit von 1 Stunde aus.

Das Ohrhörer-Gewicht beträgt 5,8 Gramm, die Ladebox bringt 66,4 Gramm auf die Waage. Die im Google Play Store und Apple App Store verfügbare Smart Control App bietet neben einem Equalizer eine Vielzahl von Presets und einen Hörtest, mit dem sich das Klangbild an Eure individuellen Vorlieben anpassen lässt. Für eine sichere Passform legt Sennheiser dem Bluetooth-Kopfhörer mit Spritzwasserschutz (IPX4) vier verschiedene Ohrfinnen bei. Amazon bietet die In-Ears im Moment für 156,95 Euro an*, was von keinem anderen Händler unterboten wird und außerdem über 100 Euro Rabatt gegenüber der UVP des Herstellers sind.