So viel Handy für unter 250 €: Realme 11 Pro zum Bestpreis bei Amazon

Bei Amazon bekommt Ihr auch nach den Oster-Angeboten noch zahlreiche Deals. So erhaltet Ihr etwa das Realme 11 Pro 5G derzeit zum Bestpreis von 239 Euro. Mit seinem 120-Hz-Display, dem riesigen Akku und der 100-MP-Hauptkamera ist das Mittelklasse-Smartphone zu diesem Kurs wirklich spannend. Ob Ihr hier tatsächlich ein Schnäppchen macht, verrät Euch unser Deal-Check.

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Smartphone unter 400 Euro, habt Ihr zahlreiche Möglichkeiten im Netz. Gerade die chinesischen Hersteller Xiaomi und Oppo bieten mit Ihren Untermarken durchaus spannende Geräte zu günstigen Preisen an. So auch das Realme 11 Pro 5G mit 8 GB RAM, das Ihr gerade bei Amazon zum unschlagbaren Preis von 239,99 Euro erhaltet.

Das Realme 11 Pro 5G im Kurz-Check

Was auf einem technischen Datenblatt mehr als verlockend aussieht, kann in der Realität jedoch nicht immer überzeugen. In seinem Test zum Realme 11 Pro 5G hat mein Kollege Ben jedoch das sehr gute 120-Hz-Display, die solide Performance des MediaTek Dimensity 7200 und das fixe Quick-Charging mit 67 dank SUPERVOOC vollends überzeugt.

Die Rückseite des Realme 11 Pro 5G besteht aus Kunststoff, fühlt sich aber wertig an. / © nextpit

Bei einem Smartphone in dieser Preisklasse müsst Ihr jedoch auch einige Abstriche machen. Denn auch wenn die Einzelkamera mit 100 MP wuchtig aussieht, liefert sie im Alltag eher mäßig gute Bilder. Auch die fehlende Wireless-Charging-Option und das fehlende IP-Zertifikat sind definitiv negativ zu bewerten. Allerdings holt Ihr Euch hier auch kein Flaggschiff ins Haus, sondern ein Mittelklasse-Smartphone.

Lohnt sich das Amazon-Angebot zum Realme 11 Pro 5G?

Ihr zahlt bei Amazon gerade 239,99 Euro für das Smartphone. Das entspricht einer Ersparnis von 37 Prozent gegenüber der UVP von 379,99 Euro. Im Netz ist der nächstbeste Preis mit 284 Euro bei Kaufland erhältlich, wenn Ihr es über den Online-Marktplatz bei einem Drittanbieter bestellt. Der erste Shop, der das Smartphone neu verkauft, ist Galaxus. Hier zahlt Ihr jedoch schon 339 Euro. Dementsprechend zahlt Ihr bei Amazon im direkten Vergleich gerade rund 100 Euro weniger.

Seid Ihr auf der Suche nach einem soliden Smartphone unter 300 Euro und legt keinen großen Wert auf atemberaubende Bilder, seid Ihr mit dem Angebot also wirklich gut bedient. Würde ich mir das Smartphone zum regulären Preis von über 350 Euro holen? Nein. Für 239 Euro sieht die Sache jedoch anders aus. Jedoch solltet Ihr Euch hier beeilen, da der Deal nur für eine sehr kurze Zeit gültig ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Realme 11 Pro 5G interessant für Euch? Lasst es uns wissen!