Android 14: Welche Smartphones bekommen das Update?

Wie in den letzten Jahren wurde auch 2023 eine neue Android-Version veröffentlicht mit Android 14 (bzw. Upside down Cake). Damit stellt sich jedes Jahr die gleiche Frage: Welche Smartphones werden das Update auf Android 14 erhalten? Abgesehen von den üblichen Pixel-Verdächtigen listet dieser Artikel die Smartphones auf, für die die Hersteller das Android-14-Update versprochen haben – entweder direkt oder über ihre Update-Versprechen.

Nachdem viele Hersteller ihre Update-Politik im Jahr 2022 verbessert haben, wird erwartet, dass die Update-Häufigkeit von Android 14 noch besser sein wird. Vor allem bei den Flaggschiff-Geräten versprechen die größten Marken jetzt standardmäßig mindestens drei Android-Updates, aber leider haben nicht alle von ihnen die überarbeiteten Richtlinien auf ältere Modelle ausgeweitet.

Zunächst der Hinweis: Android 14 ist noch nicht offiziell angekündigt – und bis zur Google I/O im Mai 2023 sind es auch noch ein paar Monate. Allerdings können wir anhand der diversen Update-Versprechen und der Rollouts früherer Android-Versionen bereits eine ganze Reihe von Smartphones vorhersagen, die das Update auf Android 14 bekommen werden.

Google

Wie üblich ist Android 14 zuerst auf den Pixel-Smartphones angekommen. Die Geräte der Pixel-8-Reihe wurden bereits mit der neuen Software ausgeliefert. Hier ist die komplette Update-Liste:

Das Pixel 7 Pro (links) und das Pixel 7 stehen in der ersten Reihe für Android 14. / © NextPit

Samsung

Samsung hat bei den Android-13-Updates geliefert: Viele Low-End-Geräte der südkoreanischen Marke erhielten die neue Version sogar vor den Flaggschiffen der Konkurrenz. Samsung-Manager haben angedeutet, dass die Einführung von Android 14 sogar noch schneller erfolgen könnte, um die Messlatte für die Konkurrenten noch höher zu legen – vor allem im Vergleich zu chinesischen Marken.

Ihr habt ein Samsung-Smartphone? Hier findet Ihr den Update-Tracker für Android 14 bzw. OneUI 6 nur für Samsung-Smartphones.

Dies sind die Samsung-Smartphones, die voraussichtlich ein Update auf Android 14 mit OneUI 6 erhalten werden:

Update wird verteilt:

Update erwartet:

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A32 4G/5G

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy XCover 6 Pro (Test)

Wenn Samsung seinen Update-Zeitplan wiederholt (oder gar verbessert), sollte das Galaxy Z Flip 4 noch vor Dezember 2023 das Update auf Android 14 erhalten. / © NextPit

Xiaomi

Um mit den Konkurrenten Samsung und Oppo/OnePlus mitzuhalten, bietet Xiaomi eine Seite an (die sich zugegebenermaßen an Firmenkunden richtet), auf der die Modelle aufgelistet sind, die bestimmte Android-Versionen erhalten werden. Obwohl Xiaomi in Sachen rechtzeitige Updates hinterherhinkt, bietet das Unternehmen im Jahr 2023 zumindest eine bessere Vorstellung davon, welche Android-Versionen es auf welche Geräte schaffen – und vor allem: Welche Sicherheitspatches für bestimmte Modelle noch zur Verfügung gestellt werden.

Obwohl der MIUI-Ersatz HyperOS mit Android 14 ausgeliefert wird, erhalten die ersten Xiaomi-Handys, die das neue Google-Betriebssystem spendiert bekommen, noch ein Update auf die traditionelle MIUI-Oberfläche.

Update wird verteilt:

Update erwartet:

Beim Xiaomi 14 (Pro) warten wir noch auf die globale Version. / © Xiaomi

Oppo

Oppo hat zusammen mit seiner Tochtergesellschaft OnePlus mit dem Android-14-Update vor Ende 2023 begonnen. Das Unternehmen gab auch eine erste Liste von Smartphones bekannt, die auf das neue System aktualisiert werden.

Der Zeitplan von Oppo für Android 14 ist offenbar besser als im Vorjahr. / © Oppo

Update wird verteilt:

Update erwartet:

Oppo A18

Oppo A38

Oppo A58

Oppo A77 5G

Oppo A78 5G

Oppo A96

Oppo A98 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F23 5G

Oppo K10 5G

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 T

Oppo Reno 8 T 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Das kompakte faltbare Find N2 soll ebenfalls Android 14 erhalten. / © NextPit

Vivo

Vivo ist nicht so eindeutig wie sein Geschwisterchen Oppo, wenn es um die Anzahl der Android-Updates für seine Smartphones geht, vor allem bei den Mittelklasse- und Einsteigermodellen. Trotzdem sollten zumindest diese Vivo-Modelle auf Android 14 aktualisiert werden:

Update wird verteilt:

Vivo V23 5G

Vivo V23 Pro

Vivo V23e 5G

iQOO 11

Vivo X90 Pro (Kurz-Test)

Update erwartet:

iQOO 7 Legend

iQOO 9

iQOO 9 Pro

iQOO 9 SE

iQOO 9T

iQOO Neo 6

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 Pro

iQOO Z6

iQOO Z6 5G

iQOO Z6 Lite

iQOO Z7

iQOO Z7 Pro

iQOO Z7s

Vivo T1

Vivo T1 5G

Vivo T1 Pro 5G

Vivo T2 5G

Vivo T2 Pro 5G

Vivo T2x 5G

Vivo V23e 5G

Vivo V25

Vivo V25 Pro

Vivo V27

Vivo V27 Pro

Vivo V29

Vivo V29 Pro

Vivo V29e

Vivo X60

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro+

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo Y35

Vivo Y36

Vivo Y56 5G

Vivo Y75 5G

Vivo Y100

Vivo Y100A

Das X80 Pro war eines der ersten Vivo-Handys, die Android 13 erhalten haben, und wird voraussichtlich auf Android 14 aktualisiert werden. / © NextPit

Realme

Mit den Modellen Realme 9 und Realme GT2 hat die chinesische Marke ihre Update-Politik für die Mittelklasse- und Flaggschiff-Modelle verbessert. Wir sprechen hier von mindestens zwei bzw. drei Android-Updates. Wie bei früheren Rollouts bietet Realme das Update im Rahmen eines "Early Access"-Systems an:

Update wird verteilt:

Realme 11 Pro+

Realme GT Neo 3

Realme GT2 Pro (Test)

Update erwartet:

Realme 9 4G

Realme 9 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro+

Realme 10

Realme 10 5G

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme 11

Realme 11 Pro

Realme 11x

Realme C51

Realme C53

Realme C55

Realme GT 2

Realme GT 5G

Realme GT Neo 3T

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 Pro 5G

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60x

Realme Narzo N55

Der Realme-GT-Reihe sind drei Android-Updates versprochen. / © NextPit

OnePlus

OnePlus und seine Muttergesellschaft Oppo haben es bei den Flaggschiffmodellen mit Samsungs Update-Politik aufgenommen, aber bei den Geräten der Mittelklasse und der Einstiegsklasse Nord ist die Lage noch etwas unklar. Bislang umfasst die Android-14-Liste der Marke die folgenden Smartphones:

Update wird verteilt:

Update erwartet:

Das OnePlus 10T soll ebenfalls Android 14 erhalten. / © NextPit

Motorola, das mit seiner Edge-Reihe wieder Interesse an den Flaggschiffen zeigt, hinkt bei den Software-Updates immer noch hinterher. Immerhin versucht der Hersteller aber anscheinend, seine Update-Politik zu verbessern, um Marktanteile zurückzugewinnen.

Hello Moto – hoffentlich mit Android 14 auf dem Edge 30 Neo. / © NextPit

Sony

Sony hält sich immer noch mit einer kleinen, aber übersichtlichen Auswahl an Geräten auf dem Smartphone-Markt und nimmt seit zwei Jahren sogar am Android-Beta-Programm teil. Es wird erwartet, dass die folgenden Smartphones das Update auf Android 14 bekommen:

Update wird verteilt:

Update erwartet:

Die Xperia-Smartphones ecken an und sorgen für Diskussionen – auch in der NextPit-Redaktion. / © NextPit

Asus

Asus ist eine weitere Marke, die am Android-Betaprogramm teilnimmt und damit ein schnelles Update für ihre neuesten ZenFone- und ROG-Phone-Smartphones gewährleistet. Dank der engen Zusammenarbeit mit Qualcomm dürften die folgenden Asus-Handys mit Android 14 ausgestattet werden.

Updates werden verteilt:

Updates werden erwartet:

Das ZenFone 9 war Teil der Android-13-Beta – das Gleiche erwarten wir auch von einem hypothetischen ZenFone 10. / © NextPit

Andere Marken

Seit dem Release der Beta haben sich auch ein paar Geräte weiterer Hersteller blicken lassen. Hier listen wir Euch diese auf:

Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend, sobald ein Hersteller Informationen bezüglich Update-Zeitplänen bekannt gibt. Freut Ihr Euch bereits darauf, Android 14 auf Eurem Handy zu sehen? Und haben wir ein bestimmtes Modell vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel wurde zuletzt im März 2024 aktualisiert.