Oppo Find N2 im Test: Das Beste ist nicht gut genug für uns

Das Oppo Find N2 könnte sich mit seinem einzigartigen Formfaktor als der Star unter den faltbaren Smartphones etablieren. Doch aus uns unbekannten Gründen möchte der OnePlus-Mutterkonzern international lieber das Oppo Find N2 Flip verkaufen und auf Samsungs Erfolgszug der Clamshell-Foldables aufspringen. Wir haben uns dennoch das "Mittelding" zwischen Fold und Flip in die NextPit-Redaktion kommen lassen und ausführlich getestet.

Bewertung

Pro Genialer Formfaktor (nach wie vor)

Stattlicher Akku

Performance mehr als ausreichend

Speicher satt

Überragende Hauptkamera Contra Kein kabelloses Laden

Keine IP-Zertifizierung

Software nutzt Formfaktor zu wenig

Irgendwie immer noch teuer

Kaufen und Kurzfazit Es ist kein großes Geheimnis: Das Oppo Find N2 folgt seinem Vorgänger, dem Oppo Find N, in die chinesische Exklusivität. Stattdessen will man uns hierzulande das in China zeitgleich vorgestellte Oppo Find N2 Flip zum Kauf anbieten. Warum die BBK-Tochter ausgerechnet mit dem Clamshell-Foldable in den globalen Falt-Wettbewerb eintreten will, weiß nur der Konzern allein. Meiner Meinung nach wäre der Einstieg mit dem einzigen Formfaktor des Oppo Find N2 deutlich einfacher und konkurrenzloser gewesen. Das Oppo Find N2 wird offiziell nur in China erhältlich sein – nicht für uns! / © NextPit Will man hierzulande sich dennoch nicht vorschreiben lassen welches faltbare Smartphone für einen das Richtige ist, dann steht Euch außerhalb von China TradingShenzhen zur Seite. Das Oppo Find N2 gibt es dort in den Farben Weiß, Grün und Schwarz. Letzteres ist mit Lederimitat verfügbar, die anderen beiden mit einer Glas-Rückseite ausgestattet. Speichertechnisch stehen die beiden Varianten 12/256 GB oder 16/512 GB zur Auswahl. Der chinesische Preis beläuft sich auf 7.999 Yuan, beziehungsweise 8.999 Yuan, was in etwa 1.085 Euro und 1.220 Euro je nach Umrechnungskurs ist. Bei TradingShenzhen bezahlt Ihr aktuell (Stand 29.01.23) für das Basismodell 1.457 Euro oder für die Vollausstattung 1.579 Euro. Affiliate Angebot Oppo Find N2 Zur Geräte-Datenbank Ob das Oppo Find N2 zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb von China verkauft wird, wird aktuell nicht offiziell kommuniziert.

Design & Display Überall heißt es, das Oppo Find N2 habe einen besonderen Formfaktor. Doch der Aluminiumrahmen mit seiner Lautstärkewippe sowie der kombinierten Power- und Standby-Taste samt Fingerprintsensor auf der rechten Seite wird ja damit nicht gemeint sein, wenngleich der natürlich auch schick ist. Was Euch unter Umständen gar nicht so direkt auf einem Foto des Oppo Find N2 auffällt, ist der eklatante Größenunterschied zu einem "normalen" Smartphone. Nehmen wir uns in diesem Beispiel einmal mein OnePlus 9 Pro und das Oppo Find N2 nebeneinander, fallen die deutlich geringeren Maße von 132,2 × 72,6 Millimeter des N2 direkt in das Auge. Gefällt: Angenehmer Formfaktor

Sehr gute Display-Eigenschaften

Hochwertige Verarbeitung

Vollwertiges AOD-Display Gefällt nicht: Keine IP-Zertifizierung

Heftige Faltkante

Häufiger unbeabsichtigter Kontakt mit dem Fingerabdrucksensor Das Oppo Find N2 einmal im Größenvergleich mit dem OnePlus 9 Pro. / © NextPit Natürlich ist das zusammengeklappte Find N2 mit 14,6 Millimetern mehr als doppelt so dick wie ein herkömmliches Smartphone. Das macht die Konkurrenz – zuletzt mit dem von Antoine getesteten Xiaomi Mix Fold 2 und seiner "Dicke" von 11,2 Millimeter – deutlich besser. Das Gewicht des N2 beträgt 237 Gramm und ist damit auch nicht großartig schwerer als ein herkömmliches Smartphone. Doch bevor ich hier in Lobeshymnen ausschweife, wie gut verarbeitet das Oppo Find N2 doch ist, stelle ich die eigentliche Frage zu diesem faltbaren Smartphone: Was macht unseren Testkandidaten so besonders? Danke Smartphone-Gott! Endlich ein kleines Display. / © NextPit Er ist größer als ein Samsung Galaxy Z Flip 4 (Test) oder Motorola Razr 2022 (Test) und kleiner als ein Galaxy Fold 4 (Test) oder Xiaomi Mix Fold 2. Im Detail besitzt es auf der Außenseite ein 5,54 Zoll großes AMOLED-Display im 18:9-Format. Die Auflösung beträgt 2.120 × 1.080 Pixel bei maximalen 120 Bildern pro Sekunde und wird durch Corning Gorilla Glass Victus geschützt. Die maximale Helligkeit beträgt 1.000 Nits, im Peak sogar 1.350 Nits. Es handelt sich also bei unserem Außendisplay um ein vollwertiges Display, welches den Clamshell-Foldables einfach fehlt. Erst aufgeklappt kommt das Find N2 zur vollen Entfaltung Innen finden wir dann – aufgeklappt auf 132,2 × 140,5 Millimeter – ein 7,1 Zoll großes AMOLED-Panel. Es bietet Platz für 1.792 × 1.920 Pixel (370 ppi), welche sogar im Peak auf 1.550 Nits erhellt werden können (Normal: 1.200 Nits). Die Bildwiederholrate wird auf Wunsch durch die LTPO-Technologie zwischen 1 und 120 Hertz automatisch reguliert, was dem Stromverbrauch durchaus zugutekommt. Das Seitenverhältnis beträgt 14:15, ist also einen Tick breiter als hoch. Es sieht quadratisch aus – ist es aber nicht. / © NextPit Doch dieser Tick macht sich bei der Nutzung von YouTube beispielsweise durchaus bemerkbar. Wer meinen ersten hastigen Test gelesen hat, wird sich erinnern, dass mich die Funktion begeistert hat, dass das N2 oben ein Video und darunter gleichzeitig den Kommentarbereich zur Verfügung stellt. Doch eben nur nach rechts gedreht. Denn die "längere" Flanke des Panels muss im Quermodus sein. Das hat gleichzeitig den Nachteil, dass die Stereo-Lautsprecher, dessen Sound ich als durchschnittlich und nicht zu laut bezeichnen würde, von der linken Hand zum Teil verdeckt werden. Sie strahlen eben nicht mehr nach unten ab, sondern zur linken (oder rechten) Seite. Ich will und kann an dieser Stelle gar nicht mehr länger um den heißen Brei herumreden: Die beiden Displays bieten einen hohen Kontrast und Dynamik, die Helligkeit kommt auch mit direktem Sonnenlicht klar, und auch die Blickwinkel-Stabilität beider Bildschirme ist überragend. Aber mir fehlt der große Aha-Faktor! Der, der mir das Loch von fast 1.600 Euro in der Haushaltskasse rechtfertigt. Keine Frage: Hat man sich erst einmal an das duale Arbeiten gewöhnt, dann spielt das N2 seine Vorteile gnadenlos aus, da es eben nicht so unhandlich wie ein typisches Fold ist. Duales Arbeiten heißt: das "kleine" Display für schnelle Aufgaben und den "Big Daddy", wenn Ihr zwei (oder mehr) Anwendungen gleichzeitig geöffnet habt, um besonders produktiv zu arbeiten. Und zur Not hält Stefan das N2 auch aufgeklappt in einer Hand (Beweisfoto auf Nachfrage). Man muss den Platz nur sinnvoll zu nutzen wissen. / © NextPit Dieses große Display bietet ein Clamshell-Foldable eben nicht. Dessen Display ist einfach nur so groß wie bei einem herkömmlichen Smartphone. Zumindest beim Motorola Razr 2022 – das Flip 4 ist dafür ein wenig zu schmal. In meinen Bedenken ist wohl soweit deutlich geworden: Das Oppo Find N2 ist am Ende eben auch nur ein Kompromiss – wenn auch ein teurer. Ein abschließender Satz noch: Trotz verbessertem Scharnier, welches in jeder gewünschten Position stehen bleiben kann, gibt es eine deutlich sichtbare und spürbare Falzkante, welche es beim Vorgänger so nicht gegeben hat. Ist diese Falzkante euer Ernst, Oppo? Das konntet ihr schon besser. / © NextPit Optionales Zubehör: Der Oppo Pen Wir möchten es natürlich nicht versäumen Euch darauf aufmerksam zu machen, dass Oppo zu dem Find N2 auch einen sogenannten Oppo Pen optional für 599 Yuan (80 Euro) verkauft. Da wir zu den ersten Redaktionen in Europa gehören, die das Foldable bereits erhalten haben, war der Stylus zum Testzeitraum leider noch nicht verfügbar. Der Oppo Pen hat die Maße von 128 x 8 Millimeter (Länge x Durchmesser) und wiegt 10,5 Gramm. Er besitzt einen Button, der via Bluetooth-Kopplung auch als Fernbedienung verwendet werden kann. Er wird mit einer selbst entwickelten Stylus-Engine beworben, welche dank "O-Haptics" mit 4.096 Druckstufen ein Schreibgefühl wie auf Papier gewährleisten soll. Der Oppo Pen hat die NextPit-Redaktion leider nicht mehr rechtzeitig erreicht. / © Oppo

Software: ColorOS 13.0 Das Oppo Find N2 ist mit ColorOS 13.0 auf Basis von Android 13 zu uns in die NextPit-Redaktion gekommen. Der Google Sicherheitspatch ist vom 5. Dezember 2022 (Stand 28.01.23). Nach jüngsten Bekenntnissen gewährt das Unternehmen fünf Jahre lang Sicherheits-Updates und vier Android-Betriebssystem-Upgrades. In der aktuellen Situation, in der Nokia aufgrund der Patentklage einen deutschen Verkaufsstop erwirkt hat, ist im Moment sowieso alles im Unklaren. Wo oder wann bekommt man welches Oppo- oder OnePlus-Smartphone? Still schweigt die Pressestelle. Eine eindeutige Antwort ist von offizieller Seite aktuell nicht zu bekommen. Gefällt: Basis-Android-13 ab Werk

Prinzipiell eine gute Update-Politik

Der Versuch von speziell optimierter Software

Mehr Sprachen zur Auswahl

Full-HD-Streaming-Support Gefällt nicht: Keinen westlichen Support

Zu wenig Flex-Modus-Funktionen Jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich das Find N2 zuzulegen, wird sich vermutlich die Gretchenfrage stellen: Gibt es meine Sprache für das Betriebssystem und kann ich die unnützen Anwendungen deinstallieren, welche ausschließlich in chinesischen Schriftzeichen verfasst sind? Sprachlich ist das N2 ab Werk recht gut aufgestellt. Neben dem traditionellen Chinesisch und der englischen Sprache, finden wir zu unserer Verwunderung unter anderem auch Französisch, Japanisch, Arabisch, Vietnamesisch und Russisch in der Sprachauswahl. Deutsch ist leider nicht dabei. Bei dem "Flex-Mode" hätte man durchaus kreativer werden können, schließlich hatte man ein Jahr Zeit gehabt! / © NextPit Zur Software bleibt im Grunde das Gleiche zu sagen, was ich vergangenes Jahr beim ersten Find-Foldable bereits bemängelt habe: Es gibt definitiv zu wenig Software, welche für westliche Belange optimiert wurde. Das ist natürlich für ein Smartphone nachvollziehbar, was auch nicht für den globalen Markt vorgesehen ist, bleibt aber wenig zukunftsorientiert. Insgesamt habe ich fünf Anwendungen gefunden, welche speziell den 90-Grad-Modus (FlexForm) unterstützen und dann natürlich, bis auf die Kamera-App, alle nur in chinesischer Sprache zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich aber fast alle vorinstallierten Anwendungen deinstallieren lassen. Der FlexForm-Mode kann auch für andere Anwendungen verwendet werden. / © NextPit Vorinstallierte Anwendungen lassen sich überwiegend problemlos deinstallieren. / © NextPit Mit den von TradingShenzhen vorinstallierten Google Mobile Diensten (GMS) samt Google Play Store, steht dem Zugang zur allgemeinen App-Welt – anders als bei Huawei – nichts im Wege. Sowohl der SafetyNet- als auch DRM-Test (Digital Rights Management) wurden bestanden und zeigen eine Widevine-L1-Zertifizierung und die Freigabe zum kontaktlosen Bezahlen via Google Pay (Google Wallet). Dank Widevine L1 könnt Ihr mit dem Oppo Find N2, Netflix und Amazon Prime Video in HD-Auflösung konsumieren. / © NextPit

Oppo Find N2: Performance Das Find N2 von Oppo hat einen Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut. Der Octa-Core-Prozessor stammt nicht aus der neuesten kalifornischen Generation, wie er im Xiaomi 13 und 13 Pro zum Einsatz kommt. Rein zeitlich wäre das nämlich durchaus möglich gewesen. Dennoch ist der Qualcomm-Prozessor samt Adreno 730 GPU (Graphics Processing Unit) jetzt und auch noch in vielen Monaten vollkommen ausreichend. Mehr sogar noch, da es sich bei der hier verbauten Plus-Variante bereits um ein SoC handelt, das sich nicht einen Namen als Hitzkopf gemacht hat. Gefällt: Snapdragon 8+ Gen 1 liefert ab

Viel Speicher

Mit LTE-Band 20 ausgestattet Gefällt nicht: Kein microSD-Card-Support Über zu wenig Speicher oder Performance wird man sich beim N2 nicht so schnell beschweren. / © NextPit Und was soll ich sagen – auch auf einem Foldable darf und soll vermutlich auch ordentlich gezockt werden. Es wird niemanden überraschen, dass weder der Prozessor, noch die 16 GB RAM mit ihren 512 GB internen UFS-3.1-UFS-Programmspeicher hier dem stolzen Besitzer einen Strich durch die Rechnung machen. Natürlich gibt es für "Sparfüchse" auch noch eine etwas kleinere Variante des N2, welche dann mit 12 GB Arbeits- und 256 GB Programmspeicher zum Kunden kommt. Fraglich, ob bei der zur Verfügung stehenden Auswahl ein fehlender microSD-Card-Slot wirklich ein Nachteil ist. Nicht alle Spiele lassen sich in dem quadratischen Vollformat spielen, schade. / © NextPit Das N2 hat mich zu keinem Zeitpunkt performancetechnisch im Stich gelassen. Auch die eingangs erwähnte Wärmeentwicklung hielt sich im Rahmen, wenngleich zum Vorteil des Oppo-Falters erwähnt werden sollte, dass unser Testsample ein Lederimitat-Kleidchen schmückt. Das Oppo Find N2 hält sich dank Snapdragon 8+ Gen 1 im Temperaturrahmen. / © NextPit Für harte Fakten gibt es bei uns den 3D-Mark-Wild-Life- und Geekbench-Test. Für den ersten Test hat das Find N2 gleich einmal zu viel Power. Beim Stress-Test kann es klar als Sieger hervortreten, um sich dann beim Geekbench 5 nur knapp dem Galaxy Z Fold 4 geschlagengeben zu müssen. Schaut Euch unseren ultimativen Leitfaden, für alles über Smartphone-SoCs an. Oppo Find N2 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 3 Huawei Mate XS 2 3D Mark Wild Life Maxed Out! 8611 5683 5793 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 10.389

Schlechtester Loop: 6459 Bester Loop: 10.332

Schlechtester Loop: 5606 Bester Loop: 5579

Schlechteste Schleife: 3435 Bester Loop: 5782

Schlechteste Schleife: 3267 Geekbench 5 Einfach: 1046

Mehrere: 3556 Einfach: 1332

Mehrere: 3947 Einfach: 1095

Mehrere: 3239 Einfach: 840

Mehrere: 2759

Oppo Find N2: Kamera Es hat nicht wirklich lang gedauert, bis die Industrie auch auf dem Sektor der faltbaren Smartphones für ordentliche Kamera-Hardware gesorgt hat. Im Fall des Oppo Find N2 sind es schon allein für die beiden Displays jeweils eine 32-MP-Frontkamera mit einem jeweils 1/3,14 Zoll großen Image-Sensor, 22 mm äquivalenter Brennweite und einer Blende von f/2.4. Das ist doch schon einmal eine ordentliche Ansage – aber schließlich steht ja der schwedische Traditionsname Hasselblad auf dem Spiel. Gefällt: Für ein Foldable grandiose Fotoergebnisse

Ordentliche Frontkameras

"MariSilicon X"-Image-NPU

4K-Video mit 60 fps Gefällt nicht: Kein 8K-Video

Nur 2x optischer Zoom Beide Frontkameras protzen jeweils mit einer Auflösung von 32 Millionen Pixeln! / © NextPit Auch auf der Rückseite geht es überzeugend weiter: Die Triple-Kamera mit Hasselblad-Logo bietet ganz oben eine 48-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit einem Blickfeld von 115 Grad und einer äquivalenten Brennweite von 14 mm. Darunter befindet sich die 50-MP-Hauptkamera mit einem 1/1.56 Zoll großem Sensor, der bei einer maximalen Blende von f/1.8 eine äquivalente Brennweite von 24 mm schafft. Und neben den beiden vertikal angeordneten "großen" Optiken befindet sich noch die 32-MP-Telezoom-Kamera mit einer Blende von f/2.0 und einer äquivalenten Brennweite von 47 mm. Oppo gewährt mit der Kamera einen zweifachen verlustfreien Zoom, digital geht dieser hoch bis zu einer 20-fachen Vergrößerung. Das Oppo Find N2 hat eine rückseitige Triple-Kamera in Kooperation mit Hasselblad verbaut. / © NextPit Während sich die Ultraweitwinkel-Kamera auch um die Makroaufnahmen kümmert, fühlt sich die Telezoom-Kamera für die Portraitaufnahmen verantwortlich. Oppo hat auch bei seinem China-Foldable der zweiten Generation wieder den MariSilicon-X-Prozessor verbaut. Dieser hatte uns bereits im Test des Oppo Find X5 Pro begeistert. Die (NPU) ist primär für Nachtaufnahmen (Videos und Fotos) sowie die verlustfreie 20-Bit-RAW-Verarbeitung verantwortlich. Der Oppo MariSilicon X Prozessor soll gerade bei Nachtaufnahmen für wahre Wunder sorgen. / © Oppo Leider findet dieser Test wettertechnisch zu einem mehr als ungünstigen Zeitpunkt statt. Keine Sonne, kein blauer Himmel und auch sonst hat die Natur nicht viel an Farben zu bieten. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, Euch ein kleines Portfolio an Testbildern zu veröffentlichen, damit Ihr Euch einen ersten Eindruck der wirklich guten Kameraeigenschaften des Oppo Find N2 machen könnt. Aufnahme bei Zimmerbeleuchtung Fokus front © NextPit Aufnahme bei Zimmerbeleuchtung Fokus auf dem Stormtrooper © NextPit Aufnahme bei schlechter Zimmerbeleuchtung © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Foto erstellt mit der Kamera des Oppo Find N2 © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Makro-Aufnahme mit der Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Makro-Aufnahme mit der Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Makro-Aufnahme mit der Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit 2-facher Zoom (verlustfrei) © NextPit 5-facher Zoom (hybrid) © NextPit 10-facher Zoom (digital) © NextPit 20-facher Zoom (digital) © NextPit Selfie mit der Hauptkamera des Oppo Find N2 © NextPit Selfie mit der 32-MP-Frontkamera des Oppo Find N2 © NextPit Selfie im Night-Mode © NextPit Hauptkamera im Night-Mode © NextPit Hauptkamera bei leichter Dämmerung © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Dennoch ist gut zu erkennen, dass gerade im Bereich der Aufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen die Kamera einiges rausholen kann. Tagesaufnahmen, Weitwinkel, Farbtreue, Kontrast, Dynamik und auch Makro-Aufnahmen gelingen sowieso. Es ist eine Schande, bei diesem Wetter Testfotos zu machen, aber das Foldable muss leider weiter ziehen.

Oppo Find N2: Akku Das Oppo Find N2 hat einen 4.520 mAh starken Akku verbaut. Das sind keine Weltrekorde; aber mehr als das Samsung Galaxy Z Fold 4 mit 4.400 mAh und mehr als der Vorgänger, der mit 4.500 mAh ausgestattet ist. Zugegeben hätte ich mir ein wenig mehr Leistungszuwachs erhofft, aber auf keinen Fall einen Abfall im Funktionsumfang. Doch kabelloses Laden und Reverse Charging hat man im 2023er-Foldable abgeschafft. Gefällt: Großer 4.520-mAh-Akku

67-Watt-Netzteil Gefällt nicht: Kein kabelloses Laden

Laden dauert länger als beworben Was gibt's dafür im Gegenzug? Das Find N2 kann nun doppelt so schnell laden. Das 67-Watt-Supervooc-Netzteil katapultiert das faltbare Smartphone von 0 auf 100 Prozent der Akkukapazität binnen exakt 60 Minuten. Das hatte mich in der Tat doch ein wenig verwundert, da Oppo selbst mit 42 Minuten für die komplette Dröhnung wirbt. Doch nach besagter Zeit waren es auf meinem Tacho gerade etwas über 60 Prozent der gesamten Akku-Kapazität. Auch der "Work 3.0 Battery Life"-Test lief nicht ganz so problemlos. Bei zwei Displays dachte sich der MaTT neunmalklug, mache ich doch auch zwei unterschiedliche Akkubenchmarks – einmal fürs Display innen und einmal für außen. Mit Nutzung des innenliegenden Panels, welches nebenbei bemerkt viel weiter heruntergeregelt werden musste, um auf die geforderten 200 Nits zu kommen, komme ich im Test auf 11 Stunden und 31 Minuten – und zwar von 80 Prozent ausgehend. Ich hatte im Test nämlich Probleme mit der Stabilität des Akku-Benchmarks. Von 80 Prozent ausgehend sind elfeinhalb Stunden ein sehr ordentlicher Wert – und das stimmt soweit auch mit meinem täglichen Gebrauch überein. Oppo hat ein 67-Watt-Supervooc-Netzteil am Start und lässt das Galaxy Z Fold 4 damit alt aussehen. / © NextPit Das Außendisplay hingegen konnte mit 13 Stunden und 44 Minuten noch eine satte Schippe drauflegen. Abschließend ist in diesem Bereich unseres Tests jedoch negativ zu vermerken, dass der Verlust vom kabellosen Laden schon stört, zumal der Vorgänger das noch konnte und es keinen adäquaten Ersatz gibt, wie beispielsweise einen deutlich größeren Energiespender. Auch hier war eine offizielle Erklärung für den Ausfall nicht zu bekommen. Tatsächlich ist kabelloses Laden bei einem Foldable auch noch eine Ausnahme und wirklich brauchen tut es das auch nicht, da es locker so über den Tag kommt. Aber wie heißt es so schön: Besser haben als brauchen.

Oppo Find N2: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Oppo Find N2 Abbildung Bildschirm innen 7,1-Zoll-AMOLED, Auflösung 1.792 x 1.920 Pixel, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz (LTPO)

1.200 Nits (HBM), 1.550 Nits (peak) Bildschirm außen 5,54-Zoll-AMOLED, Auflösung 2.120 x 1.080 Pixel, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz

1.000 Nits (HBM), 1.350 Nits (peak) – Corning Gorilla Glass Victus Maße geöffnet: 132,2 x 140,5 x 7,4 mm (H x B x T)

geschlossen: 132,2 x 72,6 x 14,6 mm (H x B x T) Gewicht 233 g (inkl. Akku) Lederimitat

237 g (inkl. Akku) Corning Gorilla Glass SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (4nm) Speicher 12/16 GB RAM

256/512 GB UFS 3.1 ROM Software Android 13 | ColorOS 13.0 Erweiterbarer Speicher Keiner Hauptkamera 50 MP | f1.8 Blende | 1/1.56 Zoll Image-Sensor | 1.0 µm Pixel Size | OIS | PDAF

(Quad-Pixel-Binning 12,5 MP/2.0 µm)

24 mm äquivalente Brennweite Ultra-Weitwinkel-Kamera 48 MP | f/2.2 Blende | | 0.8 µm Pixel Size | 115° Blickwinkel |

14 mm äquivalente Brennweite Telefoto-Kamera 32 MP | f/2.0 Blende | 1/2,74 Zoll Image Sensor | 0.8 µm Pixel Size | PDAF

47 mm äquivalente Brennweite | 2x optischer Zoom Selfie innen 32 MP | f/2.4 | 1/3,14 Zoll Image Sensor

22 mm äquivalente Brennweite Selfie außen 32 MP | f/2.4 | 0,7 µm Pixel Size (Quad-Pixel-Binning 8 MP/1,4 µm) Video (Hauptkamera)

Video (Frontkamera) 4K bei 30/60 fps | 1080p bei 30/60/240 fps | Gyro-EIS | HDR

1080p 30 fps | Gyro-EIS Audio Stereo-Speaker | Dolby Atmos Akku 4.520 mAh Aufladen per Kabel Max. 67 W Kabelloses Laden (Qi) Nein UWB Nein