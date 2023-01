Oppo Reno 8 T kündigt sich für den 8. Februar mit erneuter Mikroskop-Kamera an

Aktuell ist Oppo in Deutschland stark von der Nokia-Patentklage eingeschränkt – zumindest was den Verkauf anbelangt. Doch wir berichten ja auch in den USA, Frankreich und vielen anderen Ländern, sodass auch der für den 8. Februar geplante Launch des Oppo Reno 8 T durchaus interessant ist. Zumal das Smartphone Gerüchten zufolge mit der Mikroskop-Kamera des Oppo Find X3 Pro ausgestattet sein könnte. Der Hersteller selbst bewirbt das Oppo Reno8 T bereits auf den Philippinen in lederndem Sunset Orange.

Oppo Reno 8 T erscheint am 8. Februar

Während ich heute meinen ausführlichen Test des Oppo Find N2 abgeschlossen habe, drehen sich die Fließbänder des OnePlus-Mutterkonzerns weiter. Zwar weiß in Deutschland gerade niemand so recht wie es mit Oppo und OnePlus weitergehen soll, ist aber nicht wirklich ein Problem, da laut EU-Gesetzen wir auch ganz unproblematisch bei Amazon Frankreich, Italien oder Spanien einkaufen können. Somit rückt das für den 8. Februar vorab für die Philippinen avisierte Mittelklasse-Smartphone auch in unseren Fokus. Dort zeigt ein Einkaufszentrum in Quenzon City bereits zur Pyramide gestapelte Oppo-Reno-8-T-Modelle, beziehungsweise wie die BBK-Tochter sie selbst schreibt "OPPO Reno8 T".

Das Oppo Reno8 T wird bereits beworben! / © Oppo

Dabei handelt es sich laut "GSMArena" zugeschanzten Hinweisen um ein Mittelklasse-Smartphone welches von einem Helio-G99-Prozessor angetrieben wird. Kleine Besonderheit: Der MediaTek-SoC (System on a Chip) besitzt keinen 5G-Support. Das AMOLED-Display wird mit einer Diagonale von 6,43 Zoll und 8 GB RAM, sowie 256 GB internen Programmspeicher erwartet.

Etwas speziell ist die Information, dass es das Modell auch in einer 5G-Variante geben soll. Dann jedoch mit einem Snapdragon 695. Welche davon auch europäische Regale erreichen wird, erfahren wir wohl erst nach dem 8. Februar. Oben im Bildschirm befindet sich eine 32-MP-Frontkamera, welche auch im Oppo-Find-N2-Foldable verbaut ist.

Das Oppo Reno8 T scheint ein recht interessantes Smartphone zu werden! / © Oppo

Da ist die Mikroskop-Kamera zurück

Auf der Rückseite gibt es eine Triple-Kamera, bestehend aus einer 100-MP-Hauptkamera (kein Schreibfehler) und zwei 2-MP-Shooter. Klingt erst einmal nach einer wilden Konstellation, doch eine der beiden Kameras soll wohl eine Mikroskop-Kamera sein, welche einen 40-fachen Zoom bieten soll. Fand ich bei dem von uns getesteten Oppo Find X3 Pro ganz spannend, wenngleich das Einsatzgebiet im Alltag verschwindet gering sein dürfte.

Abschließend sind ein 5.000 mAh starker Akku zu vermelden, welcher mit dem in der Verpackung befindlichen 33-Watt-Vooc-Netzteil aufgeladen werden kann. Farblich wissen wir von einem Sunset Orangen Lederimitat und dem typischen Oppo-Glow-Effekt in Midnight Black. Auf den Philippinen wird bereits mit einem Preis von 18.999 Pesos geworben, was in etwa umgerechnet 320 Euro sind.

Und was sagt Ihr zu dem – ja was ist es eigentlich? Ein Mittelklasse-Smartphone mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Interessant für Euch oder sind da die 320 Euro woanders besser investiert?