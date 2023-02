Oppo Find N2 Flip im ersten Test: Es wird den Foldable-Markt verändern!

Meine Meinung zum Oppo Find N2 Flip in Kürze

Das Oppo Find N2 Flip ist seit dem 15. Februar 2023 in Europa erhältlich. Allerdings muss man aktuell aufgrund der in Karlsruhe gewonnenen Nokia-Patentklage besondere Wege gehen. Denn der Verkauf in Deutschland ist aktuell untersagt. OnePlus hat bereits einen Weg gefunden, das Verkaufsverbot zu umgehen. Bei Oppo muss man noch den Weg über Amazon Frankreich, Italien oder Spanien gehen. An den Garantie-Bedingungen ändert sich für Euch aber nichts. Das Oppo Find N2 Flip gibt es nur in einer einzigen Speicherkonfiguration mit 8/256 GB, die für 1099,90 Euro verkauft wird.

Wie das Oppo Find N2, das mein Kollege MaTT getestet hat, führt das Oppo Find N2 Flip die neue Technologie des tropfenförmigen Scharniers ein. Diese soll die Falte in der Mitte des Smartphone-Displays unauffälliger machen. Das Oppo Find N2 Flip verfügt außerdem über ein sehr großes Cover-Display, wodurch sein Klapp- und Falt-Formfaktor viel relevanter wird.

