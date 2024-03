Ugreen DXP4800 Plus im Test: NAS-Neuling mit viel Potenzial

Dank der Kunststoffkonstruktion sind die Einschübe leicht zu handhaben. Allerdings lassen sie sich gut biegen und fühlen sich nicht so stabil an wie das DXP4800-Plus-Gehäuse selbst. Zum Glück ist das etwas, womit sich die meisten Käufer nur einmal alle paar Jahre beschäftigen müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Festplattenschächte mit den mitgelieferten Schrauben auch 2,5-Zoll-HDDs/SSDs aufnehmen können.

Auf der Unterseite befindet sich ein Erweiterungsschacht mit zwei DDR5-SO-DIMM-Steckplätzen, die auf 64 GB aufgerüstet werden können, wobei einer der Steckplätze bereits mit den standardmäßigen 8 GB bestückt ist, sowie zwei freie Steckplätze für m.2-SSDs. Es ist erwähnenswert, dass der DXP4800 Plus nur mit den Befestigungspunkten für die gängigsten 2280-m.2-Sticks ausgestattet ist, also keine SSDs vom Typ 2230/2242/2260/22110.

Die Rückseite wird von dem großen Ansauglüfter dominiert, an dem der mitgelieferte Staubfilter magnetisch befestigt werden kann. Die Luft tritt durch die ca. 5 mm großen Öffnungen zwischen den Laufwerksschächten an der Vorderseite aus, die groß genug sind, um Staub einzulassen, wenn der Lüfter auf der Rückseite im Leerlauf ist.

Was das Design angeht, kann das Ugreen DXP4800 Plus nicht nur mit seinen NAS-Konkurrenten mithalten, sondern sie unserer Meinung nach sogar übertreffen. Das Gerät fühlt sich gut verarbeitet an, mit einem dicken Metallgehäuse und einem schönen Finish, das sich nicht wie ein Produkt der ersten Generation anfühlt.

Das DXP4800-Plus-Gerät, das wir für diesen Test erhalten haben, ist das mittlere Modell der sechs Modelle umfassenden Reihe. Es verfügt über vier 3,5-Zoll-Laufwerksschächte an der Vorderseite, einen USB-A-, einen USB-C- und einen SD-Kartensteckplatz. Alle NASync-Modelle sind in demselben schönen Finish gehalten wie die Ladegeräte von Ugreen, die in einem großen Gehäuse besonders hübsch sind.

Wir haben uns entschieden, die Ersteinrichtung auf einem Telefon vorzunehmen, um die Funktionen der App zu testen und waren beeindruckt. Wählt die Region und Sprache, schließt das NAS an einen Netzwerk-Switch, Access Point oder Router an, richtet das Administratorkonto ein, und die App erkennt das Gerät automatisch. Ihr könnt optional ein Online-Konto für den Fernzugriff einrichten, bevor ihr den Startbildschirm erreicht.

Ugreen DXP4800 Plus: Performance

Das Ugreen DXP4800 Plus NAS wird von einem Intel-Chip der 12. Generation angetrieben. Mit dem aktuellen Funktionsumfang ist der Chip maßlos unterfordert. Das wahre Potenzial des Prozessors wird erst mit der versprochenen Docker-Unterstützung erreicht – und mit VM-Anwendungen auf den teureren Modellen mit dem Core-i5-Chip. Die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeiten sind gut, aber Ihr müsst in Euer Netzwerk investieren, um Engpässe im Gerät zu vermeiden.

Vorteile:

Dateiübertragungen mit über 4 Gbit/s

Einfache Cache- und RAM-Upgrades

Viel Leistung für zukünftige Docker-Unterstützung ...

Nachteile:

... viel ungenutzte Leistung ohne Docker-Unterstützung.

Da dies unser erster NAS-Test ist, konnten wir keine 10-Gigabit-Ethernet-(10Gbe)-Dateiübertragungen testen. Mit vier 4 TB großen WD-Red-Plus-Laufwerken im RAID0-Verbund erreichten die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten jedoch ziemlich genau die 2,5 Gbit/s (292 MB/s), die auf unseren Desktop-PCs im Büro verfügbar sind. Das gleichzeitige Übertragen von Dateien auf zwei Computer erreichte etwa 320 MB/s, und das, ohne SSDs als Cache zu verwenden.

Die Verwendung von zwei Samsung-SSDs vom Typ 980 Pro als RAID0-Cache für Lese- und Schreibvorgänge ermöglichte die Übertragung von Dateien auf zwei Desktop-PCs mit fast 4,5 Gbit/s (560 MB/s). Das ist zwar weit entfernt von 10 Gbit/s, aber nahe an der Grenze dessen, was unsere lokalen PCs an einem Eero Max 7 Router überhaupt verarbeiten können. Seltsamerweise liegt diese Zahl ziemlich nah an dem, was unsere Kollegen von NASCompares in ihrem Test mit einer End-to-End-10Gbe-Konfiguration ermittelt haben.

Die DXP4800 Plus bietet auf der Rückseite sowohl 2,5- als auch 10-Gbit/s-Ethernet-Anschlüsse. / © nextpit

Was den Pentium-8505-Prozessor angeht, so bietet er vier Effizienzkerne und einen Leistungskern aus Intels 12. Chip-Generation. Die Objekt- und Gesichtserkennungsfunktionen des Fotoverwaltungssystems haben die CPU-Kerne zwar kurzzeitig beansprucht. Aber die Wahrheit ist, dass nur eine vollständige Docker- und/oder VM-Unterstützung das Leistungspotenzial des Prozessors wirklich ausschöpfen kann – und dasselbe gilt für die 8 GB DDR5-RAM.

Was den Stromverbrauch angeht, so haben wir bei unserer Konfiguration (vier WD-HDDs vom Typ Red Plus mit 4 TB) einen Spitzenverbrauch von 74 W während des Starts, etwa 60 W bei Dateiübertragungen und einen Idle-Verbrauch von etwa 41 W festgestellt. Andere Tester haben offenbar einen höheren Stromverbrauch festgestellt.