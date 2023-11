Eero Max 7 im Test: Scotty, Energie mit Wi-Fi 7!

Wenn es um den heimischen WiFi-Router geht, kann es vermutlich gar nicht schnell genug gehen. Hier hat nun Amazon jüngst den "Eero Max 7"-Triband-Mesh-WLAN-Router präsentiert, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 9,4 Gbit/s kabelgebunden, bzw. mit 4,3 Gbit/s im nagelneuen WiFi 7 kabellos unterwegs ist. Wir haben uns in fremde Galaxien aufgemacht und den TrueMesh-Router mit Alexa-, Matter- und Zigbee-Unterstützung für Euch getestet.

Bewertung

Pro Mit Warp-Geschwindigkeit unterwegs

Netzteil im Lieferumfang

Vier LAN-Ports an Bord

Leichte Ersteinrichtung Contra Der Preis

VPN & DDNS nur mit Abo Eero Max 7: Alle Angebote

Eero Max 7: Design und Verarbeitung Der 183,9 x 221,89 x 89,9 mm große und 1.347 g schwere Eero Max 7 kommt ausschließlich in der Farbe Weiß zu Euch. Mit im Lieferumfang befindet sich ein 45-W-Netzteil (USB-C) und ein Gewebe ummanteltes CAT6a-LAN-Kabel (90 cm) sowie ein kleines Garantie-Heftchen. Das war es auch schon. Im Lieferumfang des Eero Max 7 befindet sich ein 45-W-Netzgerät und ein kurzes LAN-Kabel. / © nextpit Den neueste und schnellste Amazon-Router kennzeichnet auf seiner leicht gewölbten Kunststoff-Front ein silberfarbenes Logo. Auf der Rückseite gibt es von links nach rechts einen Reset-Button, zwei 2,5-GbE-Ports (Gigabit Ethernet), zwei 10-GbE-Ports und eine USB-Type-C-Buchse für das Netzteil. Einen dedizierten USB-Port, um etwa eine Festplatte für ein Netzwerk freizugeben, gibt es nicht. Das passive Kühlsystem funktioniert wie ein Schornstein. / © nextpit Die sowohl auf der Unterseite, über den LAN-Buchsen und an der Oberseite positionierten Lüftungsschlitzen sind wie ein Schornstein konzipiert und ermöglichen es so ohne einen zusätzlichen Lüfter, die Abwärme ausreichend abzuführen. Die gesamte Verarbeitung ist sehr wertig und auch eine mutwillige Verwindung des Kunststoffgehäuses forciert keine Knarzgeräusche. Auch an der Unterseite hat der Max 7 Lüftungsschlitze, welche den Kamineffekt effektiv unterstützen. / © nextpit

Funktion und Einsatzgebiete Nun stellt sich vermutlich ein Jeder die Frage, warum denn der Eero Max 7 eine gute Investition wäre, beziehungsweise in welchem Szenario der Triband-Mesh-WLAN-Router von Amazon seine Stärken ausspielen kann. Dazu gehen wir kurz auf den Funktionsumfang des Routers ein. Die Bezeichnung Triband meint, dass der Eero-Router die drei Funkbänder im 2,4 GHz, 5 GHz und jetzt auch 6 GHz nutzt. Durch die erstmals verfügbare Kanalbreite von 240 und 320 MHz außerhalb der bekannten 160, 80, 40 und 20 MHz kann der Datendurchsatz mit W-Fi 7 (6-GHz-Band/320 MHz) praktisch verdoppelt werden. Amazon gibt Geschwindigkeiten von bis zu 9,4 Gbit/s bei einer kabelgebundenen und maximale 4,3 Gbit/s bei kabellosen Übertragungen an. Intern können die Max 7 jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s erreichen und sind nicht auf die maximale Port-Geschwindigkeit begrenzt. Als Antennen-Design verwendet Eero für die 2,4 GHz 2x2 MU-MIMO und bei den 5 und 6 GHz 4x4 MU-MIMO. Der Eero Max 7 spielt seine "Superkräfte" mit der TrueMesh-Technologie aus. / © nextpit Weiterhin kann dank TrueMesh-Technologie eine große und nahtlose Abdeckung Eures Netzwerkes realisiert werden, ohne tote Zonen zu produzieren. Ein Eero Max 7 kann dabei eine Fläche von ungefähr 230 qm bedienen. Durch die Verwendung weiterer Eero-Router seid Ihr in der Lage große Wohnungen, Häuser und Büros mit einem intelligenten Netzwerk zu versorgen. Amazon gibt für zwei Max 7 eine Fläche von bis zu 464 qm und bei insgesamt drei Routern von fast 700 qm Abdeckung an. Dynamisch findet der Router den besten Weg, um Daten durch Euer Netzwerk zu übertragen und schnell die Pfade zu wechseln, um Störungen zu vermeiden. Das gilt auch für den Backhaul, welcher nicht speziell für das 6-GHz-Band reserviert werden kann, sondern unter Umständen dynamisch das gleiche Funkband wie der Client nutzt. Für die Rechenleistung der Algorithmen stehen dem Eero Max 7 ein ARM-Cortex-A73-Quad-Core-Prozessor mit 2 GB RAM und 4 GB Flashspeicher zur Verfügung. Ebenfalls unterstützt der Max 7 den Smart-Home-Standard Matter und kann als Thread-Border-Router und Zigbee-Smart-Home-Hub eingesetzt werden. Ebenfalls ist von einer Alexa-Sprachsteuerung die Rede, welche jedoch nicht bedeutet, dass der Eero Max 7 mit einem Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet ist. Bei der Ersteinrichtung könnt Ihr Euer Amazon-Konto verknüpfen und so über vorhandene Echos (4. Gen) oder Echo Shows (3. Gen) die Smart-Home-Funktionen über die Sprache ausführen. Es liegt also auf der Hand: Geschwindigkeit ist Trumpf! Wer sich ein privates oder firmeninternes Netzwerk für große Datenmengen anlegen will, ein schnelles Backup benötigt und unter Umständen hochauflösendes Videomaterial über das Netzwerk streamen möchte, sollte über die Anschaffung eines Triband-Mesh-WLAN-Router von Eero nachdenken. Dank einer schnell wachsenden Gruppe an Smartphones, welche den Wi-Fi-7-Standard unterstützen, ist ein schneller WLAN-Router (Access Point) auch für "Motorola Ready for"-, "Samsung DeX"- oder "Huawei Easy Projection"-Anwendung im Desktop-Betrieb geeignet.

Ersteinrichtung Auch wenn sich der Eero Max 7 augenscheinlich an eine Profi- und Experten-Gruppe richtet, ist die Ersteinrichtung über die kostenlose Eero-App aus dem Apple-App-, beziehungsweise Google-Play-Store sehr einfach. Die Ersteinrichtung geht schnell von der Hand. / © nextpit Ist der (oder die) WLAN-Router mit Strom versorgt, benötigt Ihr für Euren Internetzugang noch ein Modem. Denn das ist in dem Eero Max 7 nicht integriert. Das bedeutet zeitgleich den Verlust von einem LAN-Port, auf den Ihr bei Euerer Ersteinrichtung auf dem via Bluetooth gekoppelten Smartphone noch einmal hingewiesen werdet. Zumindest der erste Eero Max 7 benötigt einen Kabelanschluss zu Eurem Modem. / © nextpit Seid Ihr also im selben Netzwerk, entscheidet Ihr Euch, ob Ihr die Ersteinrichtung über Euren Amazon-Account, einer unabhängigen E-Mail-Adresse oder anonym über das Smartphone starten wollt. Nachdem Ihr eine Bezeichnung für den Raum gewählt habt, gebt Ihr einen Namen und Passwort für Euren Eero-WLAN-Router ein. Wenn Ihr weitere Router aufstellen wollt, hilft Euch das Setup bei einer optimalen Positionierung. In meinem Fall steht der zweite Max 7 in der Küche. Abschließend noch der dezente Hinweis auf das Eero-Plus-Abonnement, das Ihr kostenlos einen Monat nutzen könnt oder komplett überspringt. Das war es schon – die weiße LED bestätigt die erfolgreich abgeschlossene Einrichtung. Selbst bei der optimalen Aufstellung Eures Access-Points wird Euch geholfen. / © nextpit Einstellungsmöglichkeiten gibt es über die App bewusst nur sehr wenige. Einen Zugang über eine IP-Adresse im Browser gibt es für den Max 7 nicht. Es lassen sich lediglich ein Gastnetzwerk einrichten und IP-Reservierungen sowie Portweiterleitungen einrichten. UPnP und IPv6 können bei Bedarf deaktiviert werden. Die WLAN-Verschlüsselung ist nach WPA3-Standard (Wi-Fi Protected Access). Die kostenlose Eero-App ist bewusst sehr rudimentär ausgestattet. / © nextpit