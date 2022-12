Sony Bravia 4K TV: Android-Einsteiger bei Otto 150 Euro günstiger!

Bei Otto könnt Ihr Euch aktuell ein wahres Schnäppchen sichern. Denn hier gibt es den 4K Sony X80J Smart TV mit einer Bilddiagonale von 50 Zoll und Android OS für gerade einmal 449 Euro im Angebot. So günstig war das Gerät aus dem Jahre 2021 nicht einmal am Black Friday zu haben. Wir haben uns den Deal mal genauer angeschaut und verraten Euch in unserem Deal-Check, ob sich das Ganze wirklich lohnt.

Ihr seid gerade auf der Suche nach einem günstigen, aber dennoch guten Fernseher? Dann solltet Ihr unbedingt bei Otto vorbeischauen, denn das Versandhaus hat aktuell den Sony X80J im Angebot. Dabei handelt es sich um einen smarten Android-Einsteiger der Bravia-Serie, der mit Triluminos Pro und einem X1-HDR-Prozessor des Herstellers für ein wirklich ordentliches 4K-Bild sorgt.

Ihr könnt Euch den Sony X80J bei Otto aktuell mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll sichern. Das Gerät nutzt ein ADS-Panel, welches einen weiten Betrachtungswinkel bietet, wodurch Ihr auch seitlich am Fernseher sitzen könnt, ohne was zu verpassen. Durch den geringen Kontrast solltet Ihr allerdings darauf achten, dass Ihr den TV an einem hellen Ort aufstellt. Lediglich Gamer dürften etwas Probleme mit dem Smart-TV bekommen, da Funktionen wie ALLM oder ein HDMI-2.1-Anschluss fehlen. Wollt Ihr mehr wissen, schaut am besten mal im Test der Kollegen von tvfindr.com vorbei.

Lohnt sich das Sony-Angebot von Otto?

Ihr könnt Euch den Fernseher hier zum Bestpreis sichern. So günstig gab es den Sony Einsteiger bisher noch nicht. Der nächstbeste Preis liegt aktuell bei 599 Euro, wodurch Ihr mit diesem Angebot bereits 150 Euro einsparen könnt. Leider dürfte die Lieferung bis Weihnachten ausfallen. Doch Ihr könnt Euch den smarten Fernseher mit Google TV sehr gut als nachträgliches Geschenk liefern lassen. Vor allem dann, wenn Ihr Serien lieber binged, als eine Folge am Tag zu schauen.

Der Sony X80J ist nicht nur schlank, sondern bietet auch ein gutes Bild! / © NextPit

Auch wenn der Fernseher ein gutes Bild für diese Preisklasse bietet, solltet Ihr bedenken, dass es sich hierbei natürlich nicht um ein High-End-Modell handelt. Allerdings ist das Angebot wirklich spannend, wenn Ihr bedenkt, dass Ihr in der Regel 150 Euro mehr hinlegen müsst, um Euch das Gerät zu sichern. Neben den fehlenden Gaming-Features ist auch die Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz ein kleines Manko. Allerdings gibt es dafür den Google Play Store der auch via Bluetooth-Controller alle Android-Spiele zocken lässt. Auch der Sound ist wirklich gut. Apropos Sound: Das Sony-Multitalent hört auch auf Google-Assistant- und Amazon-Alexa-Sprachbefehle, was wollt Ihr mehr? Sucht Ihr also nach einem günstigen Einsteiger-Smart-TV, macht Ihr bei diesem Angebot nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Einsteiger-Modellen gemacht oder greift Ihr lieber zu High-End-Geräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!