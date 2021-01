Neues Sony Xperia Compact: Küsst das iPhone 12 Mini die Kompaktklasse wach?

Laut einem aktuellen Beitrag auf Voice hat der bekannte Leaker Steve Hemmerstoffer enthüllt, dass das Unternehmen plant, die beliebte Xperia Compact-Reihe nach einer Pause von fast vier Jahren wieder aufleben zu lassen. Hemmerstoffer hat Bilder gepostet, von denen er behauptet, dass wir dort ein kommendes kompaktes Smartphone sehen, welches Teil von Sonys Xperia-Reihe werden soll. Einen Namen haben wir für dieses Smartphone noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auf den Namen Xperia Compact 2021 oder etwas in dieser Richtung getauft werden könnte.

Mit Abmessungen von 140 x 68,9 x 8,9 mm ist dieses kommende Gerät etwas größer als das iPhone 12 Mini (131,5 x 64,2 x 7,4 mm). Es verfügt über ein 5,5-Zoll-Display und hat recht dicke Ränder und ein sehr markantes "Kinn". Auf den Bildern ist auch zu erkennen, dass das Gerät eine kleine Waterdrop-Notch für die Frontkamera bekommt und dass es auf der Rückseite ein Dual-Kamera-Setup verwendet. Die primäre Kamera, soweit wir wissen, verwendet einen 13MP-Sensor, während die nach vorne gerichtete Kamera 8MP-Bilder schießt. Der Rest der Kamera-Spezifikationen ist bislang noch nicht bekannt und das gilt leider auch für die restlichen technischen Daten zu diesem Smartphone.

Das Sony Xperia Compact 2021 / © OnLeaks

Xperia-Fanboys hierzulande dürfte bekannt sein, dass das letzte Xperia Compact-Smartphone bereits 2017 sein Debüt feierte. Seitdem war zwar immer mal wieder von einem Comeback der "Compact"-Reihe die Rede, doch dazu kam es nie wirklich. Alle Hoffnungen wurden enttäuscht, als Sony Mobile Marketing VP Don Mesa im Jahr 2019 bestätigte, dass es keine Pläne gibt, die Xperia Compact-Reihe zurückzubringen.

Der Grund dafür? Die Leute wollten augenscheinlich lieber die größeren Displays.

Jetzt haben wir 2021 und nur Monate, nachdem ein gewisses Unternehmen aus Cupertino ein neues "Mini"-Smartphone namens iPhone 12 Mini angekündigt hat, scheint das Interesse an "kompakten" Smartphones plötzlich wieder neu entfacht worden zu sein. In unserer großen Smartphone-Umfrage Ende 2020 schnitt das Mini sogar als das beste iPhone-Modell ab. So wie es aussieht, will auch Sony bei den Kompakten wieder mit von der Partie sein, wenngleich Berichten zufolge das iPhone 12 Mini verkaufstechnisch hinter den Erwartungen zurückblieb. Apple soll demzufolge die Produktion des Mini zugunsten der größeren Modelle gedrosselt haben.

Es bleibt abzuwarten, ob ein neues kompaktes Xperia-Smartphone das Zeug dazu hat, der kränkelnden Smartphone-Sparte von Sony neues Leben einzuhauen. Wie ist Eure Meinung dazu? Bekommt Sony mit der Kompaktklasse wieder die Kurve?