Segen für Diabetiker: Nächste Galaxy Watch könnte Blutzucker messen

Die neuen Gesundheitsfunktionen könnten laut aktuellen Gerüchten aus dem Fernen Osten als Bestandteil der Galaxy Watch 4 oder Galaxy Watch Active 3 in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen. Wie die koreanische Seite ETNews berichtet, soll ein optischer Sensor den Blutzuckergehalt messen können.

Samsung Galaxy Watch: Optischer Sensor für Blutzuckermessung

Schon zur Messung des Sauerstoffgehalts setzen diverse Smartwatch-Hersteller auf optische Sensoren, um das Erfassen der notwendigen Daten so einfach wie möglich zu machen. Wie der neue Bericht beschreibt, soll die Blutzuckermessung von Samsung auf die sogenannte Raman-Spektroskopie setzen.

Stark vereinfacht ausgedrückt kann durch das aus einem Laser ausgestrahlte Licht dazu verwendet werden, den Blutzuckergehalt festzustellen, ohne dass beispielsweise ein Stich mit einer Nadel notwendig ist. Wie genau diese Messungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Es ist jedoch die Rede davon, dass die Technik die „höchste Vorhersagegenauigkeit unter nicht-invasiven Technologien“ hat.

Die Sensoren auf der Rückseite einer Galaxy Watch könnten in Zukunft auch den Blutzuckergehalt des Trägers messen / © NextPit

Neben dem Stich in einen Finger zur Blutentnahme können Diabetiker heutzutage Sensoren nutzen, die unter der Haut eingesetzt werden und durchgängig ihre Messwerte an einen Empfänger außerhalb des Körpers übermitteln.

Andere rein optische Messungen aktueller Smartwatches, wie zum Beispiel des Sauerstoffgehalts, werden von Herstellern in der Regel als Fitness- oder Wellness-Funktion vermarktet. Anders sieht es beim EKG-Feature, beispielsweise in der Apple Watch Series 6, aus, welches von diversen Gesundheitsbehörden aus der ganzen Welt die notwendige Freigabe erhalten hatte.

Blutzuckermessung in der Smartwatch: Der nächste große Wurf?

Analysten erwarten, dass die Blutzuckermessung in Wearables der nächste große Durchbruch sein könnte. Es ist also nicht überraschend, dass nicht nur Samsung an einer derartigen Technik für seine Smartwatch arbeitet. So gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Gerüchte, laut denen die Apple Watch in Zukunft den Blutzucker messen können wird.

Laut dem Bericht der ETNews soll Samsungs neue Smartwatch im Rahmen eines Unpacked-Events in der zweiten Jahreshälfte präsentiert werden. Im jüngsten Unpacked-Event am 14. Januar stellte Samsung bereits die neuen Geräte seines S21-Lineups und die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Pro vor.