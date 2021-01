Xiaomi Redmi Note 9T: 5G für 199 Euro – bis zu 50% Extra-Rabatt im Live-Stream

Xiaomi feiert den Verkaufsstart des Redmi Note 9T per Live-Stream und hat dafür keinen geringeren als Shayan Garcia eingeladen. Während der YouTuber mit Xiaomi über das günstige 5G-Smartphone redet, könnt Ihr Euch während des Streams bis zu 50 Prozent Rabatt sichern. Wir verraten, wie das funktioniert.

Mit dem Xiaomi Redmi Note 9T startet heute endlich der Verkauf des aktuell günstigsten 5G-Smartphones. Dabei zahlt Ihr als Early-Bird-Käufer nur 199,90 Euro für das Smartphone und sichert Euch im Rahmen des Live-Streams "Xiaomi x Shayan Garcia" noch einmal bis zu 50 Prozent Rabatt. Wollt Ihr Euch nicht so schnell entscheiden, gilt der Early-Bird-Preis auch noch nach dem Live-Stream am 25. und auch noch den ganzen 26. Januar über in Xiaomis Onlineshop Mi.com.

Der Live-Stream beginnt heute, also am 25. Januar, um 13 Uhr und läuft bis 14 Uhr. Für Unterhaltung sorgt dabei der König der Straßen-Interviews! Shayan Garcia ist ein deutscher YouTuber, der seinen über 600.000 Abonnenten regelmäßig neue Videos präsentiert. Im Live-Stream redet Shayan über das neue Xiaomi Redmi 9T, über Xiaomi selbst und stellt Euch sechs Fragen, bei denen Ihr etwas gewinnen könnt. Zudem profitiert Ihr davon, wenn Ihr den Stream nicht alleine schaut.

Teilt den Stream und beantwortet Fragen für mehr Rabatt

Denn je mehr Zuschauer den Live-Stream von Xiaomi und Shayan Garcia einschalten, desto höher ist der Rabatt. Bemüht Ihr Euch also, den Link fleißig über die sozialen Medien oder Messenger zu teilen, könnt Ihr dafür sorgen, dass alle Zuschauer 20 Euro, 30 Euro oder 40 Euro Rabatt für den Xiaomi-Onlineshop Mi.com erhalten. So sichert Ihr Euch gemeinsam weiteren Rabatt für Xiaomis aktuelles Produkt-Lineup.

» Zum Live-Stream auf Mi.com