Spotify erleichtert die Suche nach dem unbekannten Ohrwurm

Während man bei den meisten Ohrwürmern weiß, um welchen Song es sich wirklich handelt, hat man manchmal einfach keine Ahnung, welchen Song man gerade im Radio oder Fernsehen gehört hat und jetzt einfach nachsingen muss. Hat man einen Teil des Songtextes im Kopf, kann nun auch Spotify dabei helfen, den korrekten Titel in der gigantischen Sammlung des Streaming-Dienstes zu finden.

Die neue Funktion der in Spotify integrierten Suche erlaubt ein einfaches Auffinden eines Songs anhand des Textes. Dabei reicht es, wenn man einen kleinen Ausschnitt in die Suchmaske tippt; Spotifys Suche erledigt den Rest. Je präziser und vollständiger ein Teil des Songtextes ist, desto genauer ist natürlich auch die Suche.

Spotify-Designerin Lin Wang wies bei Twitter auf das neue Feature in den Apps für Android und iOS hin:

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics on Spotify



Give it a try pic.twitter.com/bOs4Ob9O84