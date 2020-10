Google: Günstige Android-Smartphones bekommen nachträglich Kamera-Nachtmodus

Per Software-Update will Google günstigen Einsteiger-Smartphones mit Android Go einen Nachtmodus für die Kamera-App spendieren. Daneben soll auch HDR per Update nachgeliefert werden.

Es kommt bereits recht selten vor, dass Android-Smartphones nachträglich große neue Features per Software-Update erhalten. Nun dürfen sich Besitzer eines günstigen Handys mit Android Go aber auf genau so einen Moment freuen. Wie Androidauthority berichtet, hat der Suchmaschinengigant damit begonnen, einen Nachtmodus für das Nokia 1.3, Wiko Y61 und Wiko Y81 auszurollen. Alle drei Smartphones laufen mit Googles Betriebssystem für Smartphones im unteren Preissegment, Android Go. In unserem Test des Nokia 1.3 ist vor allem die Qualität der Aufnahmen negativ aufgefallen.

Das günstige Nokia 1.3 und weitere Smartphones mit Android Go erhalten neue Kamera-Features / © HMD Global

Nachträglich ausgelieferte Software-Updates können eine schwache Kamera-Hardware zwar nicht direkt verbessern. Der Nachtmodus für Android-Go-Geräte wird aber die Belichtung in dunklen Szenen und bei Nachtaufnahmen verbessern, wie das offizielle Google-Video zur Einführung des Features zeigt: