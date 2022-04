Streaming-Tipps fürs Regenwetter: Neu bei Netflix, Disney+ & Amazon

Die drei beliebten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 35 Filme und Serien in ihr Programm auf. Zu den Highlights zählen All The Old Knives, Élite und die neue SpaceX-Doku. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Vom 4. bis 10. April 2022 zeigt sich Netflix vergleichsweise zurückhaltend, was die Einführung neuer Eigenproduktionen angeht. Aus dem Lineup der 14. Kalenderwoche stechen allerdings die fünfte Staffel der spanischen Serie Élite, die neue Dokumentation Rückkehr ins Weltall mit einem Fokus auf SpaceX und seinen Gründer Elon Musk sowie Fack Ju Göhte 3 hervor. Außerdem sieht man 21 Bridges nebst zwei Comedy Specials mit Jimmy Savile und Michela Giraud. Deutlich größer fährt Netflix erst nach Ostern auf, wenn neue Folgen von Ozark, Better Call Saul und Matrjoschka erwartet werden.

Bei Amazon Prime Video steht in den nächsten Tagen der eigens produzierte Thriller All the Old Knives mit Chris Pine, Thandiwe Newton und Laurence Fishburne im Mittelpunkt. Außerdem können sich Prime-Mitglieder auf die Adam Sandler-Komödie Little Nicky aus dem Jahr 2000 und den Actionstreifen Dark Web: Cicada 3301 mit Alan Ritchson freuen. Anstelle von Ritchson schlüpft in "Never Go Back" (2016) diese Woche zudem Tom Cruise wieder in die Rollen das Jack Reacher auf Prime Video. Auf Disney+ gibt es hingegen die Teenie-Komödie Sex Appeal, Bohemian Rhapsody und die zweite Staffel von 911: Lone Star zu sehen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 14

Business Proposal ab 4. April

Ronny Chieng: Speakeasy ab 5. April

Furioza ab 6. April

21 Bridges ab 6. April

The Ultimatum: Marry or Move On ab 6. April

Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit! ab 6. April

Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story ab 6. April

Rückkehr ins Weltall ab 7. April

Élite: Staffel 5 ab 8. April

Wie ein Tanz auf Glas ab 8. April

Grünes Ei mit Speck: Staffel 2 ab 8. April

Tiger & Bunny: Staffel 2 ab 8. April

Metal Lords ab 8. April

The In Between ab 8. April

Yaksha: Ruthless Operations ab 8. April

Dirty Lines ab 8. April

Tomorrow ab 9. April

Fack ju Göhte 3 ab 10. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 14

Little Nicky: Satan Junior ab 5. April

The Milagro Beanfield War ab 5. April

Dark Web: Cicada 3301 ab 5. April

Irresistible - Unwiderstehlich ab 6. April

Laura Pausini - Pleased to Meet You ab 7. April

Las Huellas Deel Bulli ab 7. April

All The Old Knives ab 8. April

Jack Reacher: Never Go Back ab 9. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 14