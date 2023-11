Tarif-Special: Samsung Galaxy S23 Ultra jetzt günstig bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt ist jetzt schon der Black Friday angebrochen. Denn zahlreiche Smartphones sind derzeit mit spannenden Tarifen günstig zu haben, und so gibt es etwa das beliebte Samsung Galaxy S23 Ultra jetzt mit einem o2-Tarif oder einem Freenet-Vertrag im Telekom-Netz besonders preiswert. Warum Ihr hier unbedingt zugreifen solltet, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Ein neues Smartphone kann eine sehr kostspielige Angelegenheit werden. Gerade Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy S23 Ultra kosten auch Monate nach dem Release häufig rund 1.000 Euro. Ein Blick in die MediaMarkt-Tarifwelt verrät allerdings, dass Ihr mit verschiedenen Handyverträgen ordentlich sparen könnt und nur geringe Aufpreise für die Mobilfunktarife zahlen müsst. Dies gilt gerade für zwei Angebote, bei denen Ihr entweder einen o2-Tarif oder einen Freenet-Tarif im Telekom-Netz abschließen könnt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Ultra Sichert Euch jetzt das Samsung-Flaggschiff günstig mit einer von zwei Tarif-Optionen. Tarifvergleich

Das Samsung Galaxy S23 Ultra trägt den Titel als bestes Samsung-Smartphone nicht ohne Grund. Das 6,8-Zoll-Display nutzt eine QHD+-Auflösung und hat eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz dank LTPO-Technologie. Eines der weiteren Highlights ist zudem das 200-MP-Kameramodul, das für ausgezeichnete Bilder sorgt.

Das Galaxy S23 Ultra verfügt über das beste 200-MP-Quad-Kameramodul auf dem Markt und bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Leistung. / © nextpit

Der Hersteller hat sich zudem in diesem Jahr dazu entschieden, den Snapdragon 8 Gen 2 weltweit einzusetzen und auf ein Exynos-SoC zu verzichten. Das macht das Galaxy S23 in Kombination mit der Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher zu einem echten Performance-Schwergewicht. Auch in unserem Test zum Samsung Galaxy S23 Ultra sind uns kaum negative Punkte aufgefallen, obwohl das Quick-Charging mit 45 W im Jahr 2023 nicht mehr ganz zeitgemäß wirkt.

Die Tarif-Optionen im Check

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr mit zwei verschiedenen Tarif-Varianten gerade richtig sparen. Dabei handelt es sich zum einen um den green LTE 30 GB, der im LTE-Netz der Telekom funkt. Zum anderen könnt Ihr den o2 Mobile M Boost mit 50 GB Datenvolumen abschließen und erhaltet hier jährlich noch zusätzlich 5 GB Inklusiv-Volumen. Wieso sich die Angebote so sehr lohnen, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Für Sparfüchse Für Vielsurfer Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Tarif Freenet green LTE 30 o2 Mobile M Boost Netz Telekom Telefónica Datenvolumen 30 GB 50 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Nein Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 € 39,99 € Einmalige Kosten (Gerätekosten + Anschlussgebühr + Versandkosten) 73,94 € 93,94 € Gesamtkosten (24 Monate) 1033,70 € 1053,70 € Reguläre Gerätekosten 952,90 € 952,90 € Wechselbonus 50,00 € – Effektive monatliche Tarifkosten ~ 1,28 € ~ 4,20 € Angebote Zum Angebot* Zum Angebot*

Für beide Tarife gilt, dass Ihr monatlich 39,99 Euro zahlt. Außerdem habt Ihr hier eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro, sowie Versandkosten von 4,95 Euro. Allerdings zahlt Ihr für das Freenet-Angebot nur 29 Euro für das Smartphone zusätzlich und habt einen Wechselbonus über 50 Euro, während dieser beim o2-Angebot fehlt und Ihr 49 Euro für das Gerät zahlt.

Dennoch sind die effektiven Tarifkosten, die Ihr für den Tarif draufzahlt, in beiden Fällen sehr gering. Der Grund für die höheren Kosten beim o2-Deal sind, dass Ihr hier Zugang zum 5G-Netz habt und deutlich mehr Datenvolumen nutzen könnt. Seid Ihr schon länger auf der Suche nach einem günstigen Deal zum Galaxy S23 Ultra, könnt Ihr hier also getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Welcher Tarif sagt Euch mehr zu? Wie wichtig ist Euch 5G? Lasst es uns wissen!