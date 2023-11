Apple hat mit Amazon einen Deal, der sogar Samsung erblassen lässt!

Hat der u.a. in New York ansässige Business-Insider hier einen kleinen Skandal aufgedeckt? Laut einem Bericht der Nachrichtenseite betreibt Apple seit 2018 einen Shop auf der Amazon-Plattform. Soweit nichts Ungewöhnliches: Doch es soll eine geheime Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen geben, welche nicht einmal der weltweite Branchenführer Samsung genießt. Um was es sich im Detail handelt, lest Ihr jetzt in unserem Beitrag!