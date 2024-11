Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Arc Search, Pokémon TCG Pocket & mehr!

Seid Ihr bereit, Euer Smartphone-Abenteuer mit frischen, spannenden Apps aufzupeppen? Dann lasst uns gemeinsam in unsere Top 5 Apps der Woche eintauchen! Egal, ob Ihr auf der Suche nach einem lustigen Spiel oder einem nützlichen Produktivitätswerkzeug seid, wir haben eine Liste mit fünf herausragenden Apps und Spielen zusammengestellt, die sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen sorgfältig geprüft wurden.

In Carrion schlüpft Ihr in die Rolle eines monströsen Tentakel-Blob, der aus einer geheimen Forschungseinrichtung ausbrechen will. Mini Games 3D bietet eine Sammlung kurzer, unterhaltsamer Spiele, die Ihr jederzeit und überall auf Eurem Smartphone spielen könnt. Pokémon TCG Pocket bringt das beliebte Sammelkartenspiel digital auf Euer Mobilgerät. Ihr könnt Karten sammeln, Booster öffnen und gegen andere Spieler antreten, ohne physische Karten besitzen zu müssen.

Arc Search ist ein innovativer Browser für, der KI-Technologie nutzt, um das Surfen im Internet zu verbessern. Seine Hauptfunktion "Browse for me" durchsucht mehrere Webseiten zu Eurer Anfrage und erstellt eine übersichtliche Zusammenfassung. 3D Wave Scapes ist eine Android-App für Hintergrundbilder.

Wenn Ihr auf der Suche nach wirklich kostenlosen Apps und Spielen seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick in unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" werfen, die zweimal pro Woche aktualisiert wird!

Carrion (Android & iOS)

Carrion ist ein Reverse-Horror-Spiel, in dem die Spieler die Kontrolle über ein furchterregendes Monster übernehmen. Ziel des Spiels ist es, durch eine Forschungseinrichtung zu schleichen und alles zu verschlingen, was sich im Weg befindet, während die Menschen in Angst fliehen. Das Gameplay kombiniert Action mit Rätseln: Mit jeder neuen Entwicklungsstufe erlangt das Monster zusätzliche Fähigkeiten, muss jedoch kleinere Formen und deren Fähigkeiten abgeben.

Um Hindernisse zu überwinden, müsst Ihr Rätsel lösen und dabei an andere Kreaturen anschleichen und vernichten. Die pixelige Grafik und die explizite Gewaltdarstellung tragen zur spannenden Atmosphäre bei. Ein Mittelklasse-Handy ist gut genug, um alle Spielmechaniken zu bewältigen.

Preis: 6,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Dieses Spiel kann kostenlos ausprobiert werden, aber um es für immer mit allen DLCs freizuschalten, müsst Ihr 6,99 € bezahlen.

Ladet Carrion aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

3D Wave Scapes (nur Android)

Fehlt Euch die Zeit oder das fotografische Geschick, um atemberaubende Hintergrundbilder für Euer Smartphone zu erstellen? Keine Sorge! Mit dieser App verwandelt Ihr Euren Bildschirm im Handumdrehen in ein visuelles Meisterwerk. Entdeckt eine faszinierende Sammlung von Hintergrundbildern mit nur wenigen Wischgesten.

Ob für den Startbildschirm, den Sperrbildschirm oder beides – wählt einfach Euer Lieblingsbild aus und verleiht Eurem Handy im Nu einen frischen Look. Lasst Eurer Kreativität freien Lauf und gestaltet Euer digitales Zuhause ganz nach Eurem Geschmack. Mit dieser App wird das Ändern Eures Hintergrundbildes nicht nur einfach, sondern macht auch richtig Spaß.

Bedenkt, dass es sich um 2D-Hintergrundbilder und nicht um 3D-Hintergrundbilder handelt, also lasst Euch nicht täuschen und erwartet nichts anderes. Bei einigen der besser aussehenden Wallpapers müsst Ihr Euch eine Werbung ansehen, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Die Hintergrundbilder werden täglich aktualisiert, so dass Ihr eine schier endlose Auswahl habt.

Alle Hintergrundbilder sind KI-generiert, sodass Ihr Euch keine Sorgen um Urheberrechtsprobleme machen müsst. Es gibt zahlreiche Kategorien, aus denen Ihr wählen könnt, und alle eignen sich gut, um den Hintergrund Eures Smartphones zu verschönern, sei es der Startbildschirm oder der Sperrbildschirm.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Genießt jeden Tag ein brandneues Hintergrundbild. / © nextpit

Holt Euch diese App, wenn Ihr es mögt, verschiedene Hintergrundbilder zu haben und Ihr so so ändern könnt, wie Ihr es wollt.

Ladet 3D Wave Scapes aus dem Google Play Store herunter.

Verrückte Herausforderung: Mini Games 3D (Android & iOS)

Ist Euch aufgefallen, wie schnelllebig unsere Welt geworden ist? "Crazy Challenge: Mini Games 3D" greift diesen Trend auf und bietet eine fesselnde Mischung aus Gehirnjogging und Unterhaltung. Das Spiel nutzt die Erkenntnis, dass wir am effektivsten lernen, wenn wir Spaß haben. Mit einer bunten Palette an Aktivitäten und unterhaltsamen Minispielen fordert es nicht nur Eure grauen Zellen heraus, sondern verspricht auch, Euren IQ spielerisch zu steigern.

Es ist für alle Altersgruppen geeignet und bietet Euch über 20 Minispiele, mit denen Ihr Euch beschäftigen könnt. Es ist ein toller Zeitvertreib, der für alle Altersgruppen geeignet ist und für jeden ein bisschen was zu bieten hat. Zu den Spielen gehören Ballon platzen, Bogenschießen und Autofahren. Mit jedem Level wird's immer kniffliger!

"Crazy Challenge: Mini Games 3D" beweist, dass Lernen und Spielen Hand in Hand gehen können – eine perfekte Kombination für alle, die Eure geistige Fitness auf unterhaltsame Weise verbessern möchten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Mit einer Reihe von Minispielen, die Euch beschäftigen, wird es Euch sicher nicht langweilig. / © nextpit

Habe ich schon erwähnt, dass es eine Menge Werbung gibt? Wenn es einen großen Kritikpunkt an diesem Spiel gibt, dann ist es die wahnsinnige Menge an Werbung. Zugegeben, die Minispiele sind schon kurz, aber in der kostenlosen Version von einem zum anderen zu wechseln und dabei Werbung sehen zu müssen, ist einfach nervig.

Ladet Crazy Challenge: Mini Games 3D aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Arc Search (Android & iOS)

Braucht die Welt der Smartphones wirklich einen weiteren Browser? Diese Frage mag sich manch einer stellen. Sicher, viele von uns haben längst ihren Favoriten gefunden und fühlen sich damit rundum wohl. Doch Arc Search lädt dazu ein, den Horizont zu erweitern und Neues zu entdecken. Dieser innovative Browser verspricht, das mobile Surferlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben.

Er kombiniert vertraute Funktionen mit bahnbrechenden Neuerungen und könnte selbst eingefleischte Browser-Fans überraschen. Warum also nicht einen Blick riskieren? Arc Search könnte der frische Wind sein, den Ihr in Eurer digitalen Welt gar nicht wusstet, dass Ihr ihn brauchen.

Was macht Browse for Me? Es durchforstet das Internet nach bestimmten Daten, die für Eure Anfrage relevant sind. Diejenigen, die mit der "Antwortmaschine" von Perplexity vertraut sind, wissen, dass es sich um eine ähnliche Funktion handelt, die allerdings nur Ausschnitte davon liefert.

Arc ist im Grunde genommen Google Chrome und bietet Euch kurze Ladezeiten für Webseiten, eine breite Palette an Website-Unterstützung. Ebenfalls ein interessantes Tab-Management-System, das mehr an ein Betriebssystem als an einen Browser erinnert. Es wird einige Zeit dauern, bis Ihr Euch daran gewöhnt habt, und einige werden sich vielleicht davon abwenden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Surft mit genaueren Suchergebnissen (hoffentlich) mit Arc Search. / © nextpit

Bedenkt, dass es der Android-Version im Vergleich zur iOS-Version an Profilunterstützung, Synchronisation und Erweiterungsunterstützung mangelt. Ich gehe davon aus, dass der Entwickler Zugeständnisse machen und die entsprechenden Funktionen nachrüsten wird, wenn mehr Leute an Bord kommen.

Ladet Arc Search aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Pokémon TCG Pocket (Android & iOS)

Mit der Welt von Pokémon dürfte inzwischen jeder in irgendeiner Form in Berührung gekommen sein. Was als RPG auf dem Game Boy begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Milliardengeschäft entwickelt und ein eigenes Kartenspiel hervorgebracht. Wenn Ihr schon immer Interesse an den Karten hatten, könnt Ihr mit dem Pokémon TCG Pocket-Spiel für einen Bruchteil des Preises selbst Karten sammeln.

Genießt es, Pokémon-Karten zu spielen, egal wo Ihr auf Eurem Smartphone seid. Ihr erhaltet außerdem jeden Tag zwei kostenlose Booster-Packs, um neue Karten zu erhalten, und wir hoffen, dass der Zufallsgenerator Euch ein Lächeln schenkt, damit Ihr so viele seltene Karten wie möglich erhalten könnt. Es wird sowohl Publikumslieblinge aus der Vergangenheit als auch ganz neue Karten geben, die es nur in diesem Spiel gibt.

Auch die neuen immersiven Karten werden hier ihr Debüt feiern. Sie bieten ein 3D-Gefühl, das Euch das Gefühl gibt, in die Welt von Pokémon einzutauchen. Virtuelle Ordner zur Aufbewahrung der virtuellen Karten? Genau! Ihr müsst Level 3 erreichen, bevor das eigentliche Kampf-Gameplay-Element freigeschaltet wird.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Alle zehn Stunden erscheinen neue Karten, und es gibt auch das Wonder Pick-Feature, mit dem Ihr eine Karte aus einem von anderen geöffneten Deck auswählen könnt. Der Kauf von Poké Gold ist das einzige Pay-to-Win-Element, mit dem Ihr weitere Kartenpakete kaufen könnt, aber mir gefällt, dass Ihr auch kein Geld ausgeben müsst, um zu gewinnen.

Ladet Pokémon TCG Pocket aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Damit sind wir am Ende unserer Liste angelangt. Wir freuen uns darauf, Euch nächste Woche mit einer neuen Auswahl der Top 5 Apps der Woche wiederzusehen.