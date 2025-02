Es ist wieder einmal der aufregende Moment der Woche, in dem nextpit Euch einlädt, tief in die unglaubliche Vielfalt der Angebote im Apple App Store und Google Play Store einzutauchen. In dieser Woche haben wir fünf außergewöhnliche Titel ausgewählt, die wir für Nutzerinnen und Nutzer von Android- und iOS-Plattformen gründlich getestet haben. Unsere mit Bedacht zusammengestellte Liste umfasst eine Vielzahl von Genres, von fesselnden Spielen bis hin zu unverzichtbaren Produktivitäts-Apps.

Halls of Torment: Premium sieht aus wie diese RPGs aus den späten 1990er Jahren, in denen Ihr eine Auswahl an Helden habt, um Wellen von Feinden zu bekämpfen und als Sieger hervorzugehen. High Seas Hero versetzt Euch in eine sehr interessante Situation, in der steigende Meere die Existenz der Menschheit bedrohen und ihr alle möglichen Feinde bekämpfen müsst, auch Außerirdische. Auf StardustTV könnt Ihr Euch kurze Dramen mit zahlreichen Adaptionen verschiedener literarischer Werke ansehen, ideal um die Zeit totzuschlagen.

Wie steht es um Euer Liebesleben? Love Nudge ist ein persönlicher Assistent in Sachen Beziehungen, der Euch dabei helfen soll, den Funken am Leben zu erhalten. Lemur Browser ist ein alternativer Browser eines Drittanbieters, falls Ihr etwas anderes als die Standardoption von Chrome sucht.

Wenn diese Empfehlungen Euer Interesse nicht wecken, wird es Euch freuen zu hören, dass einige Premium-Anwendungen derzeit für eine begrenzte Zeit kostenlos angeboten werden. Wenn Ihr noch mehr versteckte Perlen entdecken wollt, solltet Ihr unsere "Gratis-Apps der Woche" nicht verpassen, die wir zweimal pro Woche aktualisieren!

Halls of Torment: Premium (Android & iOS)

Wenn Ihr die Nase voll habt von niedlich aussehenden Spielen auf Eurem Smartphone, dann ist Halls of Torment: Premium eine gute Alternative sein. Dieses fesselnde Horden-Survival-Spiel vereint Elemente von Roguelike-Survival und Bullet-Hell-Chaos, was bedeutet, dass es umso besser ist, je größer der Bildschirm Eures Smartphones ist. Die Grafik ist in einer Retro-Ästhetik gehalten, die an die RPGs der späten 90er Jahre erinnert.

Mir gefällt, dass ich aus einer Vielzahl von Heldencharakteren wählen kann. Natürlich verfügt jeder von ihnen über einzigartige Fähigkeiten, und damit steigt automatisch der Wiederspielwert, denn wenn Ihr das Spiel mit einem Charakter abschließt, könnt Ihr Euch später mit einem anderen herausfordern. Dein Held wird derjenige sein, der in die tödlichen Hallen hinabsteigt, Feinde ausschaltet und Beute sammelt.

Ich fand das Tempo rasant genug und manchmal auch frustrierend. Vielleicht bin ich für ein so aggressives Spiel nicht geeignet, denn nachdem ich Wellen von unheiligen Schrecken überlebt habe, werde ich am Ende von gepeinigten Lords besiegt. Zum Glück ist es nicht allzu schwierig, die Eigenschaften, Fähigkeiten und Gegenstände meines Charakters zu verbessern, was wiederum zu mächtigen Builds führt.

Preis: 3,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Das Meta-Progressionsmodell und die besondere Mischung aus nostalgischer Grafik und herausforderndem Gameplay haben mich süchtig gemacht. Es ist ein Dungeon Crawler, der mich immer wieder zurückkehren lässt, und es gibt das richtige Maß an Fortschritt, um den Spieler bei Laune zu halten, ohne ihn zu frustrieren.

Ladet Halls of Torment: Premium aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

High Seas Hero (Android & iOS)

Ah, noch ein Free-to-Play-Rollenspiel. Bevor Ihr denkt, High Seas Hero sei eine weitere Geldschneiderei, lasst mich ausreden. In einer postapokalyptischen Welt, in der der steigende Meeresspiegel die meisten Landmassen überflutet hat, überlebt die Menschheit auf schwimmenden Schiffen und kämpft gegen mutierte Meereskreaturen und rivalisierende Fraktionen um die Vorherrschaft über die Ozeane. Hört sich das für Euch interessant an? Für mich schon, deshalb bin ich eingetaucht.

Zunächst einmal gibt es eine Vielzahl von Schiffsklassen, von denen jede über einzigartige aktive und passive Fähigkeiten verfügt. Ich konnte mir ein Schiff aussuchen, das zu meinem bevorzugten Spielstil passt, sei es ein Tank, der tonnenweise Schaden einsteckt, mit schnellen Angriffen umgeht oder mächtige Combos ausführt. Mit diesen Anpassungsmöglichkeiten kann ich dann im Laufe des Spiels die richtigen Upgrades vornehmen.

Was wäre ein Schiff ohne eine Mannschaft, richtig? Ein Teil meiner Aufgabe ist es, eine Crew aus legendären Charakteren zusammenzustellen, von denen jeder über bestimmte Fähigkeiten verfügt. Sie tragen dazu bei, meine Flotte effektiver zu machen und ihr Potenzial zu maximieren, damit ich den Sieg in den Schlachten erringen kann. Leider wird der Ausgang der Kämpfe immer wieder durch den Zufall bestimmt, aber damit kann ich leben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Die Prämisse des Spiels ist interessant, denn es verbindet ein spannendes maritimes Abenteuer mit einer Reihe von RPG-Elementen und Leerlauf-Gameplay. Mir gefällt, dass die verschiedenen Schiffsklassen, das Besatzungsmanagement und die Anpassungsmöglichkeiten genau die richtige Tiefe für Spieler/innen bieten, die sich für Seekriegsführung interessieren. Wer mehr Wert auf Geschicklichkeit und Strategie legt, wird mit der Spielmechanik vielleicht nicht ganz zufrieden sein.

Ladet High Seas Hero aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Love Nudge (Android & iOS)

Eine Beziehung ist nie einfach, denn sie erfordert viel harte Arbeit, damit sie, nun ja, funktioniert. Was ist, wenn das Leben so anstrengend geworden ist, dass Ihr Euch eine App wünscht, die Eurem Liebesleben hilft? Das ist Love Nudge, eine Lifestyle-App, die speziell entwickelt wurde, um Paaren dabei zu helfen, ihre Beziehung zu verbessern, indem sie ihre Liebe bewusst auf eine Art und Weise ausdrücken, die für ihre Partner am sinnvollsten ist.

Ich habe sicherlich schon von Dr. Gary Chapmans Bestseller "Die 5 Sprachen der Liebe" gehört und es selbst gelesen. Diese App basiert auf dem Buch und versucht, die darin enthaltenen Konzepte in praktische Schritte für Paare umzusetzen. Sie beginnt mit einer persönlichen Bewertung der Liebessprache, die es mir leicht macht, meine primäre Liebessprache zu erkennen und die Vorlieben meines Partners zu verstehen.

Danach muss ich nur noch Aktivitätsziele festlegen und verfolgen, die auf die Liebessprache meines Partners zugeschnitten sind. Ich fand das nützlich, um bewusste Handlungen der Liebe und Wertschätzung zu fördern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Wenn man jemanden liebt, will man im Grunde nur das Beste, aber es gibt Momente, in denen ein bisschen Hilfe von außen sehr hilfreich ist. Love Nudge ist eine dieser Apps und bietet eine praktische und ansprechende Plattform für Paare, die ihre Beziehung durch bewusste Liebesakte vertiefen wollen. Warum probiert Ihr es nicht aus und seht, ob es Euch hilft?

Ladet Love Nudge aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

StardustTV - Filme & Dramen (Android & iOS)

Es scheint, als ob unsere Aufmerksamkeit ständig von anderen Ereignissen gefangen genommen wird und Langeweile nicht mehr zu unserem Wortschatz gehört. Ich ertappe mich mindestens einmal am Tag dabei, wie ich verdammt noch mal scrolle, und es erfordert Willenskraft, mich von meinem Gerät loszureißen. Für diejenigen, die nicht wollen, dass ihr Gehirn zu Brei wird, wenn sie sehen, was andere Menschen in den sozialen Medien tun, wie wäre es mit Kurzvideos? Das bietet StardustTV - Movies & Dramas mit einer Reihe von kurzen Dramen und Filmen, die von bekannten literarischen Werken adaptiert wurden.

Wer auf der Suche nach prägnanten, aber wirkungsvollen Geschichten aus verschiedenen Genres ist, wie zum Beispiel herzerwärmende Romanzen oder gruselige Psychothriller, wird hier fündig.

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, während die Algorithmen, die meine Sehgewohnheiten und Vorlieben erlernen, nichts Neues sind und immer wieder die gleichen Genres liefern. Natürlich bekommt ihr High-Definition-Streaming für ein reibungsloses, ununterbrochenes Seherlebnis. Manche Leute finden die Episoden vielleicht zu kurz, aber das ist meiner Meinung nach eine Frage der persönlichen Vorliebe.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 79,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Hier ist eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, während ihr unterwegs seid, indem Ihr Euch kurze Videos von Dramen anseht / © nextpit

Insgesamt bietet StardustTV - Movies & Dramas eine einzigartige Plattform für alle, die sich für kurze Filmgeschichten interessieren. Die Inhaltsbibliothek ist vielfältig genug, um Euch zu unterhalten, während die personalisierten Empfehlungen ein ansprechendes Seherlebnis bieten. Das Monetarisierungsmodell gefällt mir allerdings nicht so gut, da es manchmal eher wie eine Abzocke wirkt, aber wenn Geld für Euch keine Rolle spielt, ist es einen Blick wert.

Ladet StardustTV - Filme & Dramen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Lemur Browser (nur für Android)

Ich bin immer neugierig, wie andere Android-Webbrowser funktionieren, und Lemur Browser hat sich als gute Alternative erwiesen, denn er bietet umfangreiche Unterstützung für Google Chrome- und Microsoft Edge-Erweiterungen. Das wiederum bietet den Nutzern ein anpassbares und funktionsreiches Surferlebnis, denn ich kann eine Vielzahl beliebter Tools wie Adguard Adblocker, Google Translate, Grammatikprüfung, Dark Reader und Bitwarden nutzen, ohne etwas zu verpassen.

Beachtet, dass Baidu als Standard-Suchmaschine eingestellt ist, aber es ist einfach, zu anderen Optionen wie Google, Bing, Sogou, Shenma, 360haosou, Yandex, DuckDuckGo oder sogar benutzerdefinierten Suchmaschinen zu wechseln.

Ein weiterer Aspekt, den ich immer berücksichtige, ist die Datenschutzfunktion. Zum Glück bietet Lemur Browser einen Inkognito-Modus, der sicherstellt, dass der Browserverlauf, Formulardaten, Cookies und andere Informationen nicht gespeichert werden, so dass ich mehr Privatsphäre habe, wenn ich mich im Internet bewege.

Mir gefällt, dass die Benutzeroberfläche des Browsers so benutzerfreundlich gestaltet wurde, dass sie der Desktop-Version sehr ähnlich ist, falls Ihr sie schon einmal benutzt habt. Wer neu in der Szene ist, wird keine Probleme haben, sich mit dem gesamten Browsing-Erlebnis vertraut zu machen, vor allem wenn es um die Anpassung und Navigation geht. Durch die Integration von Tools zur Verwaltung von Erweiterungen ist es einfach, Browsererweiterungen zu installieren, zu deinstallieren und zu verwalten, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Surft mit einem alternativen Browser, mit Lemur / © nextpit

Wenn Ihr ein Android-Nutzer seid und nach einem anpassbaren und vielseitigen Browser-Erlebnis sucht, dann ist Lemur Browser eine überzeugende Option. Dank der Unterstützung zahlreicher Erweiterungen, der hohen Geschwindigkeit und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist Lemur Browser eine echte Alternative zu den Standardbrowsern für Mobilgeräte, wenn Ihr mal etwas anderes ausprobieren wollt als die Mainstream-Angebote.